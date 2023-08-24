陳盈潔入監首夜狀況曝！只吃少許餐食　獄方立即請醫師看診開藥

▲台語歌壇大姐大陳盈潔昨天下午進入桃園女監入住十人房，圖為昨天向北檢報到後發監執行前步上囚車。（圖／記者黃彥傑攝）

記者沈繼昌／桃園報導

歌壇大姐大陳盈潔昨（23）日下午被發監至桃園女子監獄服刑，桃園女監副典獄長林佩誼指出，陳姓受刑人入監首夜因舟車勞頓，再加上是知名人士壓力大，昨晚第一頓晚餐僅些許用餐，晚間均配合獄方作息，入睡前有服用醫師安排藥物後才入眠，狀況還算OK，由於是新收受刑人，獄方會持續關心其情狀，予以適切之處遇。

有關陳姓受刑人（編號0639）在桃園女監第一晚狀況，桃園女監副典獄長林佩誼提出說明，因昨天下午從北檢舟車勞頓到本監，第一次入監執行，要適應新的環境，難免會有不安與壓力。

獄方為協助新入監收容人儘快適應環境與安心服刑，均有安排教輔人員給予關懷輔導，同時也有發給受刑人生活手冊，協助新收受刑人瞭解監獄內各項作息規定，使其能夠適應服刑環境。

陳姓受刑人入監後配住於新收舍房，獄方安排醫師看診，提供藥物服用，在教輔人員輔導下，協助舒緩其情緒壓力，昨晚第一頓晚餐有些許進食，晚上樹睡前也能配合作息時間。

今天早上早餐提供豆漿與芋泥包子，陳姓受刑人皆有食用，獄方均持續注意其情狀予以適切之處遇，截至目前為止，陳姓受刑人狀況都還OK。