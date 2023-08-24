　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陳盈潔入監首夜狀況曝！只吃少許餐食　獄方立即請醫師看診開藥

▲台語歌壇大姊大陳盈潔昨天下午進入桃園女監入住十人房，圖為昨天向北檢報到後發監執行前步上囚車。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台語歌壇大姐大陳盈潔昨天下午進入桃園女監入住十人房，圖為昨天向北檢報到後發監執行前步上囚車。（圖／記者黃彥傑攝）

記者沈繼昌／桃園報導

歌壇大姐大陳盈潔昨（23）日下午被發監至桃園女子監獄服刑，桃園女監副典獄長林佩誼指出，陳姓受刑人入監首夜因舟車勞頓，再加上是知名人士壓力大，昨晚第一頓晚餐僅些許用餐，晚間均配合獄方作息，入睡前有服用醫師安排藥物後才入眠，狀況還算OK，由於是新收受刑人，獄方會持續關心其情狀，予以適切之處遇。

有關陳姓受刑人（編號0639）在桃園女監第一晚狀況，桃園女監副典獄長林佩誼提出說明，因昨天下午從北檢舟車勞頓到本監，第一次入監執行，要適應新的環境，難免會有不安與壓力。

獄方為協助新入監收容人儘快適應環境與安心服刑，均有安排教輔人員給予關懷輔導，同時也有發給受刑人生活手冊，協助新收受刑人瞭解監獄內各項作息規定，使其能夠適應服刑環境。

陳姓受刑人入監後配住於新收舍房，獄方安排醫師看診，提供藥物服用，在教輔人員輔導下，協助舒緩其情緒壓力，昨晚第一頓晚餐有些許進食，晚上樹睡前也能配合作息時間。

今天早上早餐提供豆漿與芋泥包子，陳姓受刑人皆有食用，獄方均持續注意其情狀予以適切之處遇，截至目前為止，陳姓受刑人狀況都還OK。

 【更多新聞】

陳盈潔入獄！編號0639「住10人房」　晚餐吃咖哩雞燴飯+四季豆

►桃園行車糾紛街頭大亂鬥　紅車駕駛狂逃遭KO！連車門都被掰壞

防「山道猴子」湧台七乙朝聖　警連續1個月加強取締危險駕駛

 

 

ET快訊
好市多超夯「巴西拖」穿了好痛！　內行曝解法
女青年返鄉遭「3部落哥哥」性侵　1人還當選鄉代
快訊／T1新球隊！　「台新戰神」成軍
21歲奧迪妹酒駕「比厲鬼可怕」！她揭可悲1現象
快訊／日本開始排放福島核廢水！　現場畫面曝
LIVE／21歲奥迪妹酒駕撞死人先發IG　賴品妤被推倒衝突畫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

帳戶簡體字引懷疑！機警行員CALL警擋匯款　花蓮男保住血汗錢

竊賊凌晨闖工地偷電纜變賣　進摩鐵剛要補眠...警馬上登門抓人

女遭盤查瞎掰「頭髮剛電過還整形」　警1句話讓她承認被通緝7年

工讀生太累！加油槍未跳停「98汽油滿出來」　重機車主說話了

他撿到iPhone「等失主打電話來再交給警」　1行為挨罰1萬

女青年返鄉遭3名「部落哥哥」性侵　1人還當選鄉代…一審判決出爐

名檢劉承武管委會糾紛竟告住戶違反個資法　再判無罪

驚悚現場曝！西濱龍井5車連撞「貨車解體變敞篷」　已知3人傷

不是阿飄！彰化麒麟山上頻傳「救命回音」　竟是有人墜落15米深谷

懷孕女友是「人妻+詐欺犯」　痴男退伍金換她免囚被綠...崩潰提告

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

陳盈潔2度聲請暫緩入監　檢以「身心狀態尚可」拒絕

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

帳戶簡體字引懷疑！機警行員CALL警擋匯款　花蓮男保住血汗錢

竊賊凌晨闖工地偷電纜變賣　進摩鐵剛要補眠...警馬上登門抓人

女遭盤查瞎掰「頭髮剛電過還整形」　警1句話讓她承認被通緝7年

工讀生太累！加油槍未跳停「98汽油滿出來」　重機車主說話了

他撿到iPhone「等失主打電話來再交給警」　1行為挨罰1萬

女青年返鄉遭3名「部落哥哥」性侵　1人還當選鄉代…一審判決出爐

名檢劉承武管委會糾紛竟告住戶違反個資法　再判無罪

驚悚現場曝！西濱龍井5車連撞「貨車解體變敞篷」　已知3人傷

不是阿飄！彰化麒麟山上頻傳「救命回音」　竟是有人墜落15米深谷

懷孕女友是「人妻+詐欺犯」　痴男退伍金換她免囚被綠...崩潰提告

帳戶簡體字引懷疑！機警行員CALL警擋匯款　花蓮男保住血汗錢

竊賊凌晨闖工地偷電纜變賣　進摩鐵剛要補眠...警馬上登門抓人

大谷翔平手臂疲勞續戰掃二壘安打　天使牛棚放火吞連敗

真人版《航海王》6新角色登場！　通訊神物「電話蟲」吃生菜…網嚇傻

霸榜神機快要「買不到」　iPhone 13跌出熱銷榜單

Roger Vivier法國裝置藝術來台！「秋冬必收」逗號高跟鞋新進化、台灣限定粉登場

女遭盤查瞎掰「頭髮剛電過還整形」　警1句話讓她承認被通緝7年

讚郭台銘國際視野強　柯文哲盼兩人改喝果汁：我喝咖啡會心悸

工讀生太累！加油槍未跳停「98汽油滿出來」　重機車主說話了

國會難過半？　民進黨高層示警：區域立委選情「不容樂觀」

快過關了...女考直線7秒　終點前車頭一歪衝去撞柱

社會熱門新聞

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

即／21歲熱褲妹酒駕　遭撞女路人被送回高雄亡

陳盈潔入獄住10人房　晚餐吃咖哩雞

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

21歲奧迪女酒駕撞死婦人　起底在舞廳上班

網紅行動電源爆炸起火！傷者正面照曝光

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

快訊／台64轎車追撞工程車起火　駕駛當場不治

即／21歲奧迪熱褲妹酒駕撞死行人！10萬交保

顧寶明過世留千萬！長女控三媽侵占結局出爐

即／西濱5車連環撞！大車駕駛座「外殼消失」

台南男躺床爽抓龍根　小姐「保險套塞嘴」傻眼了

彰化鬼月「送肉粽」！網嚇壞：招來一票好兄弟

更多熱門

相關新聞

陳盈潔發監　遇人不淑及時停損放棄

陳盈潔發監　遇人不淑及時停損放棄

陳盈潔的故事給人的啟示是，行行出狀元，學歷不等於能力，有時老人家的話還是要聽，不要為愛情沖昏了頭，如果遇人不淑，記得及時停損，懂得放棄，不要拖到自己滿身是傷，也失去愛別人的勇氣。期盼天下善良的人，都能滿懷希望，和對的人相遇。。

陳盈潔入獄住10人房　晚餐吃咖哩雞

陳盈潔入獄住10人房　晚餐吃咖哩雞

陳盈潔上囚車入獄　不忘回頭看最後一眼

陳盈潔上囚車入獄　不忘回頭看最後一眼

向娃曝與陳盈潔「標會內幕」

向娃曝與陳盈潔「標會內幕」

陳盈潔體虛嘔吐　跳過看守所「直送女監」

陳盈潔體虛嘔吐　跳過看守所「直送女監」

關鍵字：

陳盈潔入監服刑首晚晚餐吃不多狀況OK

讀者迴響

熱門新聞

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」想湊12生肖

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

抓包一番賞作假！孫生直擊衝突現場

LISA脫到剩比基尼「浴室自拍」！

800g髒貓收編1年進化成白狐　眼神也變了

更多

最夯影音

更多
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面