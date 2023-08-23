陳盈潔入獄！編號0639「住10人房」　晚餐吃咖哩雞燴飯+四季豆

▲台語歌壇大姊大陳盈潔今天發監執行，下午進入桃園女監入住十人房。（圖／翻攝自桃園女監官網）

記者沈繼昌／桃園報導

台語歌壇大姊大陳盈潔遭判刑3年2月定讞，今（23）日上午到台北地檢署報到後，下午3時左右被送往桃園女子監獄服刑。桃園女監指出，陳盈潔入監前均經過各項健檢均符合規定，獄方依規定辦理入監，並讓她入住新收十人房，陳心情還算平靜，首頓晚餐是咖哩雞燴飯、四季豆炒肉絲與金薯排骨湯，她的編號是0639。

陳盈潔因教唆姊姊偽造胞妹簽名背書，簽下280萬元本票，遭判刑3年2月定讞，今天上午前往北檢報到，陳曾2度提出診斷書，向北檢聲請暫緩執行，但檢方認為陳反應雖慢，仍可對答，認定她身心狀況尚可，仍發監執行。

▲台語歌壇大姊大陳盈潔今天上午向台北地檢署報到，由法警攙扶下上囚車準備到桃園女監。（圖／記者黃彥傑攝）



桃園女監指出，陳盈潔入獄後，依照新收程序辦理各項檢查，獄方會注意其身體健康狀況，請醫師進行檢查。由於外界關心陳姓受刑人是否符合《監獄行刑法》所定拒絕收監之標準，獄方已請醫師進行檢查評估，本於尊重醫療專業之原則，將先於予收容，後續經檢查評估完成後，本監將依法辦理，編號則為0639。

獄方表示，陳盈潔今天入監後入住新收十人房，心情還算平靜，也未聲請提出保外就醫，第一頓晚菜色是咖哩雞燴飯、四季豆炒肉絲與金薯排骨湯；明天早餐則是豆漿與芋泥包子。