郭台銘約喝咖啡柯文哲連忙回「不急啦」　點名蔡英文召集國是會議

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前拋出，邀約國民黨與民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲一起喝咖啡談合作，柯後來回應並不排斥。26日柯文哲出席台中選哲之友會成立大會時，被問到是否已和鴻海創辦人郭台銘約好時間？他連忙多次回答，「不急啦、不急啦」，要討論什麼都還不知道。

針對與郭台銘的「咖啡之約」是否約好了，柯文哲說，其實幕僚有在接觸，因為要談什麼都還沒確定，還有一點，總是要有初步的結論才比較好談，至少要談論什麼要清楚，所以不急，這種重要的事情不會一下子就做好，「A：讓幕僚先動，先讓他們去做初步作業」。

而藍白合是否有機會？柯文哲說，「不急，我認為最後決定的還是人民，我還是相信台灣人民有智慧」，政治人物哪有自己在決定做什麼，都是人民推著走的。記者再追問，郭台銘說一直在等柯的電話？柯再次說，「這不急，我講過，連要討論什麼都不知道」、「不急啦、不急」。

另外，根據美麗島電子報最新民調，民進黨總統參選人賴清德民調破4成，柯文哲的民調有微微下降。柯說，「表示我們要更努力而已」。至於民眾黨中央委員林富男有建議可以「柯侯配」、郭台銘當立法院長，柯說，「不會啦，我想他已經說明了，這應該是他個人的意見而已」，稱這八字沒有一撇。

而郭台銘有喊話要國民黨把立委席次讓一些給民眾黨，柯文哲說，「這也是一樣，國民黨也不會聽郭台銘的話，八字沒有一撇，講這些都沒有用」。

至於接下來跟侯友宜、郭台銘的見面，是否為下一階段的目標？柯文哲坦言有想過這件事，「其實台灣的國是會議，在現階段最有資格出來的是蔡英文，因為是現任總統」。

柯文哲說，從前總統李登輝到現在整整30幾年，台灣都很少有主要的政黨領袖，對整個台灣面對的問題，大家討論一下要怎麼應付，不管是能源、核電，甚至產業發展方向、兩岸關係，最有資格出來當召集人的是蔡英文。