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社會 社會焦點 保障人權

路怒症發作！機車閃車害急剎車　砂石車司機竟掏BB槍打他

▲▼小港BB槍 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲劉姓砂石車司機交出BB槍。（圖／翻攝自爆料公社）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名陳姓男子（57歲）今（26）日上午10時許，騎機車行經小港區高鳳路時，疑似因閃避車輛，害後方一台砂石車緊急剎車差點撞上，砂石車劉姓司機（24歲）不滿，竟掏出瓦斯BB槍對陳男射擊，導致陳男手臂受傷，警方獲報趕往處理，將兩人帶回處理偵辦中。

▲▼小港BB槍 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲警方獲報前往處理行車糾紛。（圖／翻攝自爆料公社）

小港分局桂陽派出所是今日上午10時許接獲通報，小港區高鳳路一帶有行車糾紛，警方到場了解，為劉男駕駛砂石車與騎機車的陳男發生行車爭執，劉男竟拿出瓦斯BB槍朝陳男射擊。

▲▼小港BB槍 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲劉姓砂石車司機因行車糾紛涉嫌拿BB槍傷人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

陳男向警方供稱，當時他載著兒子騎在高鳳路上，為了要閃車，所以變換車道跑到劉男的砂石車前方，砂石車見狀緊急剎車才沒有撞上，但此舉疑似引起開車的劉男不滿，持BB彈玩具槍對他射擊，致他右手手背受傷。

▲▼小港BB槍 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲劉姓砂石車司機涉嫌拿BB槍傷人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

後來陳男騎車追至小港區中安路與金城路口，將劉男的砂石車攔下，雙方在馬路上爭執了起來，劉男也立即報警，警方到場處理後，將雙方帶回派出所內釐清案情，陳男除對劉男提出傷害罪告訴外，而警方也依社會秩序維護法第65條移請裁罰，另雙方事發時違規部分，警方均依法掣單舉發。

小港分局表示，裝有塑膠子彈的BB槍，雖無致命危機，但威力強大仍足以傷人，亦可能觸犯刑法，並提醒民眾如遇有行車糾紛，請直接報警通知警方到場，避免衝突擴大。

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