「小鋼炮」蘇拉颱風開眼了！小眼清晰　下周二強度再爆發

記者李姿慧／台北報導

蘇拉颱風進入第一波巔峰，氣象局表示，下午蘇拉颱風眼已開，強度持續增強，海溫和環境條件有利發展。蘇拉預計下周二(29日)往台灣靠近，強度可能達中颱上限，也不排除增強為強颱靠近台灣，最快下周二可能發布海警。

▲蘇拉颱風眼開了。（圖／氣象局）

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有「小鋼炮」之稱的中颱蘇拉範圍小但結構紮實，強度不斷增強，今上半天近中心最大風速已有每秒38公尺，氣象局預報員趙竑表示，蘇拉颱風下午颱風眼已開且清晰，強度持續增強，海溫升高且環境有利它發展。

蘇拉颱風未來還可能再增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，蘇拉颱風預計明後天(27日~28日)南墜、迴轉過程中，環流結構會再調整，北上加速過程中，再度增強，環流範圍也會擴大，順利的話可挑戰強烈颱風，有機會以第二波巔峰之姿靠近台灣。

▲蘇拉颱風眼開了。（圖／氣象局）

趙竑稍早也指出，蘇拉颱風在菲律賓打轉過程中，因海溫和環境條件良好，未來暴風圈可能擴大，強度可能再增強，下周一(28日)北轉分量增加，下周二(29日)往台灣靠近，屆時強度可能以中颱上限機率最高，也不排除增強為強颱，預估下周二可能發布海警，不排除陸警也可能在同一天發布。

蘇拉颱風預測可能經過台灣東南部附近，從東南部登陸機會高，但仍有很大不確定性，陸警則要視太平洋高壓是否增強，若高壓較強，蘇拉可能南偏往巴士海峽移動，陸警雖有機會，但仍有很大變數。