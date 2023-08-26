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社會 社會焦點 保障人權

超商面交8萬買虛擬貨幣「糗遇警員巡邏」　謊言被戳破他當場栽了 

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子在群組投資虛擬貨幣，約在超商面交時，見到警員時2人立刻閉口不語，警員驚覺有異上前盤查，當場發現手機以及虛擬貨幣免責同意書，事後男子坦承投資新台幣41萬購買虛擬貨幣，但是要贖回需要再繳交8萬手續費，警方當場戳破謊言，逮捕現場正在面交的車手。

▲▼北市警員巡邏赫見虛擬貨幣交易，盤查追問戳破詐團車手謊言。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市警員巡邏赫見虛擬貨幣交易，盤查追問戳破詐團車手謊言。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，北市一名蔡姓民眾加入群組投資虛擬貨幣，日前相約以新台幣8萬元換取泰達幣，雙方於信義區松德路上超商進行面交時，恰巧遇見警方入內巡簽，前來取款的施姓男子見狀立即閉嘴，仍被眼尖的巡邏員警察覺有異。

信義警分局福德街派出所副所長梁思強、警員郭維安、林俊瑋，不動聲色假裝離開後又返回超商內進行盤查，現場自稱「幣商」的施姓男子對於警方詢問支吾其詞，又無法提供相關交易紀錄，而一旁蔡姓民眾對於警方突然「造訪」也是滿頭問號。

警方詢問後發現，蔡姓男子投資虛擬貨幣，至今前後已陸續匯款41萬購買虛擬貨幣，今日平台又以須再繳交一定數量泰達幣，才可以提領已投入之金錢為由索要現金，雙方才會相約超商交款。

警方當下戳破詐騙集團謊言，詐騙集團以假投資手法，誘騙被害人投資，並以虛擬貨幣交易為幌子，實則由詐騙集團同夥假扮幣商，蔡姓民眾即使交付金錢後也拿不到虛擬貨幣，全案警詢後將施男依涉嫌詐欺罪及洗錢防制法移送臺北地檢署偵辦。

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