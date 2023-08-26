日歌手藤井風超台MV！八寶粥也入鏡　網友讚：台灣之光

▲藤井風在廢棄車廠跟作業員吃泰山八寶粥。（圖／Fujii Kaze YouTube）

記者莊智勝／台北報導

日本超人氣歌手藤井風日前公開新歌〈Workin' Hard〉MV，全在台灣取景，讓台灣粉絲倍感親切，入境有內湖汽車廢棄廠、便利商店、晴光市場、茶園等地，其中一幕他跟車廠作業員在廢棄車廠吃泰山八寶粥更引起網友驚嘆，「真是台味十足的另類台灣之光。」MV上線兩天就有近120萬人次點閱。泰山企業在臉書也推出留言抽獎送八寶粥活動，響應熱烈，不到1天就吸引逾百人留言。

現年26歲的藤井風2019年在日本出道，充滿自我風格的樂曲深獲樂迷喜愛，2021年首次登上《紅白歌唱大賽》，2022年串流音樂平台Spotify公布，每個月聽藤井風音樂的聽眾突破千萬人次，為日本流行樂歌手之最。

藤井風新歌〈Workin' Hard〉MV中，入境的景點都讓台灣人有種「這好像是我家附近？」的景色，包含晴光市場的菜攤，還有在萬華福興宮旁的垃圾車、公寓等等，藤井風變身各種職業的工作者，如扮清潔員跟清潔隊一起收垃圾撿回收，和茶園阿嬤邊採茶邊跳舞，到市場雜貨店削竹筍等，還跟車廠作業員在廢棄車廠吃泰山八寶粥等，內容畫面根本是台灣的生活日常。

對於台灣經典美味泰山八寶粥入境，網友們看了超親切，不少網友說，這是從小吃到大的美味，直乎是台味十足的另類台灣之光。泰山企業臉書也有不少留言，為滿足網友熱情，泰山企業臉書推出「大家找找八寶粥」留言活動，只要看〈Workin' Hard〉MV，留言「八寶粥在X分XX秒，泰山八寶粥經典好滋味，@一位最愛八寶粥的朋友"，就有機會獲得一箱泰山八寶粥，想吃八寶粥，趕快來找找看熟悉的身影在哪裡吧」活動截止日為8/31晚上11點59分，將於留言中抽出3名幸運得獎者。

▲泰山企業臉書小編也跟風推出留言抽獎送八寶粥活動。（圖／泰山臉書）

由於恰逢中元普渡期間，泰山八寶粥原就是家家戶戶必備祭拜品，泰山企業抽奬活動推出，便立即吸引網友們熱烈留言，並分享好友參加抽獎。

▲藤井風去茶園採茶。（圖／Fujii Kaze YouTube）