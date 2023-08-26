正妹高調曬「情趣玩具+小香蕉」　發文羞喊：謝謝長官的禮物

▲女子曬出長官送的情趣玩具。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）



記者林郁婷／綜合報導

大陸江蘇一名正妹日前在網路上高調曬出長官送的禮物，竟然全是情趣內衣和「小香蕉」玩具，她也附上性感辣照稱「我會好好努力為人民服務」，充滿性暗示的禮物和字眼，也引發網友遐想與討論，紛紛猜測文中的長官是哪些人。

據《頭條新聞》報導，這名女子在微博化名「Awhitedrese」發文提到，謝謝「高副處長」與「景科長」送的禮物，自己會好好努力為人民服務，並附上幾張照片。

▲女子PO出自己的性感照。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）



從女子曬出的照片可以看到，除了有一疊公文夾外，還有一條疑似珍珠項鍊禮物以及「小香蕉」玩具。有眼尖網友認出那條珍珠，根本不是普通的項鍊，而是情趣玩具「珍珠鍊型丁字褲」。

▲女子發文稱帳號被盜。（圖／翻攝自微博／白鹿視頻）



事件引發關注後，「Awhitedrese」緊急澄清，帳號遭有心人士盜用並發文，自己已經移民到新加坡，很久沒在用這個微博帳號，更強調與「高副處長的禮物」一事沒有任何關係；然而，有網友發現這則文章的IP地址仍為江蘇，因此質疑真實性。

江蘇省互聯網違法和有害不良信息舉報中心工作人員表示，已經關注到這件事情，正在介入調查。