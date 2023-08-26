進口劣質菸絲「加香精蓋霉味」　低價賣給勞工...無良商人削千萬

▲▼海巡署查獲國人進口劣質菸絲，加工私製再低價賣給勞工。（圖／海巡署台中查緝隊提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

海巡署台中查緝隊接獲線報，有不肖業者從非洲、越南進口連當地都棄之不用的劣質菸絲，在台灣私製香煙，菸絲已散發濃濃霉味，因此必須選在偏僻農舍加工製作，加上香精掩蓋霉味，私菸全賣到檳榔攤，再以1包4、50元低價賣給基層勞工或移工，警方先後在雲林、豐原兩地逮捕3名台灣人、1名逃逸移工，查獲市值2千多萬、52萬6千包私菸，全案依菸酒管理法送辦，最高可罰千萬元。

豐原私菸主嫌是33歲游姓男子，雲林縣東勢鄉私菸嫌犯是49歲許姓男子、34歲楊姓及49歲的越南籍逃逸移工，3名嫌犯以肥料名義合法向非洲、越南進口劣質菸絲，由於劣質菸絲有濃濃霉味，因此必須選在偏避農舍或廠房等作為私菸工廠，進行烘乾、裁切、捲菸、包裝、包膜等工序，最後製成劣菸品，甚至還加上巧克力、香草口味的香精，掩蓋霉味。

查緝隊8月16、17日，先後破獲雲林東勢鄉、台中豐原區私菸工廠，查扣劣質菸絲逾10公噸、捲菸成品3箱、鋁箔包材、香料、酒精及製菸機具乙批，所查獲菸絲，可製成香煙約52萬6千包，市值2千多萬元，全案依菸酒管理法函送雲林地檢署及台中市政府財政局菸酒管理科裁處，豐原游嫌屬初犯，估計可罰600萬，雲林許嫌、楊嫌都是累犯，最高可罰1千萬元。