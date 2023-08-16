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潛客恆春萬里桐「浪大游不回」動力救生圈救人　驚險畫面曝

▲海巡人員利用遙控動力救生圈救起潛水客 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡人員利用遙控動力救生圈救起潛水客 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

林姓潛水客15日下午在恆春萬里桐海域浮潛，因為風浪過大，體力不支，無法游上岸，海巡人員獲報後，立即前往現場施放遙控式動力救生圈將民眾救起，所幸並無大礙。

海巡署南部分署第六岸巡隊山海安檢所於昨(15)日下午4時許接獲民眾通報，1名男性潛水客於屏東萬里桐海域浮潛，疑似因風浪過大，致體力不支、無法自行上岸。

▲海巡人員利用遙控動力救生圈救起潛水客 。（圖／記者陳崑福翻攝）

山海安檢所接獲民眾報案後，立即由鐘小組長率員趕赴萬里桐岸際救援，並由岸際海巡人員以遙控式動力救生圈拖帶鐘小組長前往救援體力不支民眾，將其拖帶回岸際。

經瞭解，該名林姓浮潛民眾利用休假時間至屏東萬里桐浮潛，因當日海象較差，體力透支致無法獨立上岸，所幸海巡人員及時救援，僅四肢些微擦傷，其餘均無大礙，林員向海巡人員表達感謝後，自行返回民宿休養。

▲海巡人員利用遙控動力救生圈救起潛水客 。（圖／記者陳崑福翻攝）

南部分署第六岸巡隊表示鄉力藉由平時各項演練強化各項裝備操作熟悉度，使實際狀況發生時能大大提升救援效率；另呼籲民眾於從事水域遊憩活動時，務必評估天候、海象及活動範圍，並注意自身安全，如遇突發狀況或發生危安情事，可立即撥打「118」海巡服務電話，本署將立即提供各項協助，第一時間投入救援。

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