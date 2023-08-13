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屏東枋山漁民海邊撈魚苗　突來大浪捲落海失蹤！海巡持續搜索

▲海巡人員搜救落海漁民 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡人員搜救落海漁民 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導　

枋山鄉陳姓漁民今(13)日凌晨在屏東縣枋山溪北岸被一個突來大浪捲走，被旁邊民眾發現立即打118求助，海巡人員會同屏東縣政府消防局等相關單位救援，迄下午16時仍未發現行蹤，救援人員把握黃金72小時時間，全力搜救。

▲海巡人員搜救落海漁民 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡人員搜救落海漁民 。（圖／記者陳崑福翻攝）

海巡署第八巡防區指揮部於今(13)日4時許接獲民眾118報案，指陳姓漁民在枋山溪北岸海邊捕撈魚苗，遭一個突來的大浪捲走落海。

▲海巡人員搜救落海漁民 。（圖／記者陳崑福翻攝）

海巡人員獲報立即派遣艦隊分署第十四海巡隊線上巡邏艇、南部分署第六岸巡隊第六三中隊、枋山及楓港安檢所前往搜救，並聯繫空中勤務總隊、屏東縣政府消防局第四大隊枋山分隊，枋山分駐所及民間救難團體威鯨救難協會等單位目前正在現場海域積極搜尋中，同時調度機動熱像系統及UAV無人機區隊到場，將把握黃金72小時救援時間全力搜尋。迄下午16時還未發現人影。

海巡署第八巡防區指揮部呼籲，近日屏東地區天氣有短暫陣雨或雷雨，導致海上天候變化多端，風浪較不穩定，民眾如欲從事水域遊憩活動或出海作業應審慎評估天候、海象及活動範圍之安全性，並呼籲民眾如於岸際或海上從事活動倘若遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打「118」免付費服務專線報案，海巡署將立即提供各項協助，第一時間投入能量執行救援。

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