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新北女打莫德納嚴重掉髮「全頭禿」　獲疫苗受害救濟金3萬元

▲▼新冠肺炎疫苗,疫苗接種站,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,清零,第三劑。（圖／記者李毓康攝）

▲莫德納疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

最新疫苗受害救濟審議結果出爐！本次審查共有23人因接種疫苗後不適被核予救濟金，其中有一名新北市40多歲女性，接種莫德納疫苗後出現嚴重掉髮到全頭禿的症狀，無法確定與疫苗關連性，最後核予救濟金3萬元。而此次最年輕是一名新竹市14歲女生，接種BNT疫苗後胸痛就醫，檢驗有心肌酵素上升，研判與疫苗相關，核予救濟金1萬元。

根據疾管署公布預防接種受害救濟審議小組第206次會議紀錄，會議於7月27日召開，總計審查150案，其中23案獲救濟金，進一步區分疫苗種類，分別是AZ疫苗8案、莫德納疫苗4案、BNT疫苗10案、高端1案，救濟金額各在5000元到3萬元不等。

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本次個案中有1人是因為接種疫苗後出現禿髮，疾管署副署長曾淑慧表示，個案是一名新北市40多歲女性，接種莫德納疫苗後出現嚴重掉髮至全頭禿症狀，掉髮可能和心理狀態、壓力、自體免疫等因素有關，無法釐清是否與疫苗相關，也無法排除打疫苗造成心理壓力或者影響免疫，最後研判無法確定與接種莫德納疫苗關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」核予救濟金3萬元。

同樣獲得3萬救濟金還有一名較為年輕個案，是新北市18歲男性，他接種BNT疫苗後出現胸痛症狀，就醫後心肌酵素檢驗及影像學檢查結果符合心肌炎診斷，然依據個案症狀發生時間及臨床表現研判，其症狀無法確定與疫苗關連而核予救濟金。

此外，本次獲救濟最年輕個案是一名新竹市14歲女生，接種BNT疫苗後因胸痛而就醫，血液檢驗結果顯示心肌酵素上升，心臟超音波檢查結果無異常。 依其病程及相關檢驗結果研判，疫苗相關，核予救濟金1萬元。

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