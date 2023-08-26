23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！掙扎30秒後失聯　至今未尋獲

記者陳凱力、陳韻如／新竹報導

新竹縣峨眉鄉25日發生溺水案件！有10名年輕男女結伴到峨眉湖玩SUP（立式划槳），但其中一名23歲江姓男子卻落水失蹤，嚇得朋友立刻報警求救。警消獲報立刻派員前往搜救，但到了晚間9時許仍未尋獲，與家屬溝通後，於今日再入水搜索。今江男落水畫面曝光，只見他並未穿救生衣，落水後掙扎大約30秒後就消失在水面中。

▲江男原本正在划槳，卻突然重心不穩落水。（圖／翻攝記者爆料網）

透過畫面可以看到，事發當時江男與其中一名友人正在湖中玩SUP，但他划槳滑到一半突然重心不穩落入水中，起初他還不斷掙扎，周邊水花四起，岸上友人見狀嚇得呼叫另名正在划槳的友人前去看他，但已為時已晚，江男掙扎約30秒後湖面恢復平靜，江男就此失蹤。

▲江男不斷掙扎，水中濺起水花。（圖／翻攝記者爆料網）

警消表示，獲報後派遣第二大隊、峨眉、北埔、竹東二重、寶山及橫山車組，共8車16人前往搶救，目前船艇於水面上搜索，潛水人員於水面下搜索，但到晚間9時許仍未有所獲，考量夜間潛水人員下水搜救危險度增加及體力消耗，與家屬溝通後，於今日再調派潛水人員繼續搜索。

▲▼警消人員昨搜救未果，今早再度出動救援。（圖／記者陳凱力翻攝）