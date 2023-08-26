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騎士沿路幹譙引戰　4輪駕駛路怒發作「急切急煞」KO他！影片曝光

記者崔子柔／綜合報導

馬來西亞一名騎士近日行駛在道路上，因不明原因對著一輛汽車瘋狂幹譙，最後汽車駕駛被惹怒，故意緊急煞車讓騎士撞上後跌倒，再從現場加速離去。

根據《光明日報》報導，事件發生在吉隆坡賽益布特拉路（Jalan Syed Putra），該名騎士20日上午9時許行駛在道路上，不斷指著銀灰色轎車狂罵，轎車駕駛被他的行為惹怒，突然加速右切到騎士所在的車道，再突然急煞，騎士閃避不及追撞後，摔倒趴在馬路上，下巴血流不止。

▲▼ 。（圖／翻攝自facebook）

▲▼騎士一頓狂罵後，轎車急切。（圖／翻攝自facebook）▲▼ 。（圖／翻攝自facebook）

後方的一名女性駕駛目睹全程，因此及時踩住煞車沒有撞上，她後續將該段行車紀錄器畫面PO上網，並稱她當時開車要去上班，看到騎士跟該轎車駕駛好像在吵架、不太對勁，猜測是因為私人車輛不能行駛在黃色車道，騎士可能是想提醒該駕駛，卻引起對方不滿。

▲▼ 。（圖／翻攝自facebook）

▲▼轎車急煞，騎士反應不及倒地。（圖／翻攝自facebook）

▲▼ 。（圖／翻攝自facebook）

影片曝光後，受到網友瘋傳並引起熱議，有人認為轎車駕駛的做法太危險，也有人不認同騎士邊行駛邊比手畫腳的做法。

吉隆坡交通調查執法主任沙里夫丁助理總監指出，警方22日已將釀禍駕駛逮捕到案，是一名華裔人士，至於雙方衝突原因等詳細內容則會進一步調查。

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