陸委會將「放寬陸客」　吳欣岱批靠中死路一條：解決戒斷不能靠餵毒

▲台灣基進黨吳欣岱。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

陸委會昨宣布自9月1日起，恢復兩岸團體旅遊，包含恢復第三地陸客來台觀光、陸籍團客來台，以及台灣旅行業組團赴陸，將以一個月為準備期、每日限額2000人，會視陸方回應，再確定實施日期。對此，基進台北黨部主委吳欣岱25日批評，觀光靠中國就是死路一條，解決戒斷的方式不是靠餵毒。

吳欣岱表示，在中國沒有開放觀光客的這幾年，有非常多認真的業者，努力改善觀光品質，而政府也積極推廣增加其他國際旅客來台，好不容易停止了對中國觀光客像吸毒一般的依賴，千萬不要在這個時候讓中國利用觀光客來影響台灣。

吳欣岱指出，2019年中國片面宣布禁止中國遊客來台自由行，原因是「鑒於當前兩岸關係」，可見中客來台本身不是觀光、經濟的正常交流，而是作為一種政治手段。如同台灣的農產品一樣，想禁就禁，毫無依循標準。

吳欣岱解釋，當年大量開放中國觀光客來台，許多不肖業者造成台灣觀光亂象，例如陸客團一條龍、削價競爭、零團費，把中客當成一次性客戶，開設大量珊瑚、瑪瑙等奢侈品店，以迎合中客胃口。造成劣幣驅逐良幣，甚至重創台灣光觀旅遊的國際形象，負面成本反而超越獲利，並不如大家所想的那麼美好。

吳欣岱呼籲，民進黨作為執政黨，有回應中間選民訴求的壓力，但是開放做做樣子就好，台灣基進作為堅定的本土政黨，必須要在這個時候出來替台灣踩剎車。要增加台灣的旅客量，不是引進中國觀光客大量來台灣，破壞旅遊品質，而是讓台灣接住不想去中國的國際旅客。讓好品質如日本的遊客願意來100次，而不是讓100個爛品質的中客來1次，充數拚觀光。