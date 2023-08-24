美又宣布對台軍售　國台辦：搞「台獨」分裂活動，換不來安全

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國國防安全合作局23日指出，美國務院已批准向台灣出售F-16戰機紅外搜索和追蹤系統及其他裝備，價值約5億美元。中國大陸國台辦稍早發出最新回應，堅決反對美國向台灣出售武器。「民進黨用台灣同胞血汗錢換武器，搞『台獨』分裂活動，換不來『安全』。」

朱鳳蓮警告，「如果民進黨當局在『倚美謀獨』、『以武謀獨』的絕路上一條道走到黑，只會給台海地區帶來兵凶戰危，只會把台灣同胞推進危險的境地。

朱鳳蓮強調，民進黨應立即停止為了政治私利損害台灣民眾切身利益、危害台海和平穩定的行徑。

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

中國大陸外交部發言人汪文斌今下午主持例行記者會也指出，美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是817公報的規定，嚴重違反國際法和國際關係基本准則，損害中國主權和安全利益，危害台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。「中方對此強烈不滿，堅決反對。」

汪文斌強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。

汪文彬指出，「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫，停止武裝台灣的危險趨勢，停止危害台海和平穩定。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。」