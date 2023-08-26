蘇拉恐變強颱！下週二海警　一條件變「三颱共舞」

▲蘇拉未來4天將在呂宋島附近打轉，之後再朝台灣方向前進。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

蘇拉颱風今天凌晨2點轉為中颱，未來將會增強至中颱上限，也不排除變成強颱。中央氣象局預報員廖經翔指出，以目前模擬路徑來看，預計在下週四登陸台東，最快下週二發布海警。第11號颱風最快下週三生成，屆時會不會成為三颱共舞情況？中央氣象局預報員表示，那要滿足一個條件才會。

廖經翔指出，目前蘇拉颱風未來4天在呂宋島東北方海面打轉後向台灣靠近，不過路徑要視太平洋高壓強弱而定。另外在關島附近2、3天內會有第3個熱帶擾動發展，最快下週三會升格成今年第11號颱風「海葵」。

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▲蘇拉颱風下週二開始靠近台灣，週三、週四最靠近台灣。



廖經翔透露，若海葵颱風生成，對蘇拉颱風動向將會產生影響，蘇拉颱風末期路徑將會更難預測。至於會不會形成「三颱共舞」的情況？廖經翔表示丹瑞颱風正逐漸跑到風速較強的中緯度地帶，預計27日起會逐漸減弱，因此，丹瑞必須活久一點、海葵則要盡速發展才有機會形成「三颱共舞」。

蘇拉颱風下週二開始靠近台灣，週三、週四最靠近台灣，東部、恆春半島首當其衝，北部地區雨勢也會相當明顯，民眾要預先做好防颱準備。