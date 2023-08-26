嘉義市警二分局上半年攜手行庫　阻詐44件金額高達2857萬

▲▼ 嘉市警二分局攜手行庫攔阻詐騙，分局長特頒警察大白熊予最優金融機構 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市政府警察局第二分局統計今(112)年1至7月份攔阻詐騙案件共計44件，較去年同期增加17件，攔阻金額累計達2,857萬餘元，較去年增加769萬餘元，攔阻詐騙成效斐然！

其中轄內攔阻詐騙成效最佳為國泰世華嘉泰分行，今年1至7月份共計攔阻詐騙13件，總金額達1,214萬餘元，平均1件即將近百萬元。該行表示，這些民眾辛苦攢下的積蓄，動輒幾十萬或幾百萬，在幾分鐘內就可以輕易轉到詐騙集團的帳戶。行員在第一線面對民眾時，除了要用心與民眾對談，深入了解實際的匯款情形，更要感同身受民眾的情緒與行為，每一件攔阻詐騙成功的案例，在大家的努力下都是難能可貴，實屬不易。

該行提出案例表示，日前遇到某民眾欲辦理保單借款新臺幣130萬元，行員檢視存摺發現該民先前已貸款約200萬元，即察覺有異並進一步詢問民眾借款緣由，民眾起先表示係支付母親醫療費，後又改口要支付父親車款，因說詞反覆，行員認為可疑符合遭詐騙態樣，隨即通報轄區派出所員警到場協助。經過警方與行員積極了解及勸說，民眾始透露係聽信網友推薦，欲從事聲稱獲利頗豐的虛擬貨幣買賣投資，沒想到竟然是詐騙集團編織的謊言。

嘉義市政府警察局第二分局分局長郭志豪為表彰與肯定行員的付出，特別於近日率領偵查隊隊長及北門所所長等人至國泰世華嘉泰分行頒發警察大白熊，期望將反詐警察大白熊的能量注入金融機構，與金融機構共同反詐，使攔阻詐騙成效，更上層樓！第二分局同時表示除了持續彙整、分析近期詐騙集團常用話術、手法，向金融機構宣導可疑詐騙徵候以增加攔阻機會外，也會時時提醒民眾，對於聲稱高獲利、高報酬的投資管道要小心謹慎，極有可能是詐騙行為，民眾如有疑問應立即撥打165、110專線諮詢。