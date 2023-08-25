【廣編】JOY COLORi未來鑽石新光三越A8新開幕邀劉沛當一日店長　「尋找仙度瑞拉！」贈10萬鑽戒

▲JOY COLORi未來鑽石新光三越A8隆重開幕，邀請百萬YouTuber蒞臨現場擔任一日店長。

圖、文／JOY COLORi未來鑽石提供

綠色時尚席捲全球，兼具時尚與環境永續的實驗室培育鑽石蔚成風潮，近期實驗室培育鑽石更被應用在高科技、半導體產業，透過專利技術可在半導體生產中利用實驗室製造的鑽石進行運作，以協助產業的發展。唯一擁有國際碳中和與氣候中和雙認證的實驗室培育鑽石品牌JOY COLORi未來鑽石，8/25於台北新光三越A8盛大開幕，特別推出消費者期盼的兩大全新系列作品，搭配系列舉辦「尋找仙度瑞拉！」活動，只要兩人同行來到全台JOY COLORi未來鑽石專門店參加活動，就有機會帶走價值十萬元以上的「戀心時光」對戒！

JOY COLORi未來鑽石在台北新光三越A8的2樓概念，邀請比利時時尚設計大師Mei Lee，以切割、打磨後的鑽石切割面為設計構想，配上簡單大氣的米白色牆面未來感打造而成。這次同步推出「星繫情緣（Destiny）」系列，以「繫」與「心」為靈感，將人與人之間的情緣幻化為鑽石珠寶，獻給重視生命中相遇的人們。還有廣受女性喜愛的「勝利羽翼（Wings of Victory）」系列，靈感來自古羅馬勝利女神維多利亞，其翱翔翅膀以18K金靈動呈現，象徵著光芒閃耀的勝利，寄託自信與力量。

開幕當日8/25還邀請到擁有百萬訂閱YouTuber劉沛夫婦擔任一日店長，現場與民眾分享永續鑽石之美，並邀請大家即日起至2023年8月31日參加「尋找仙度瑞拉！」活動，只要兩人同行參與活動（母女、父子、閨蜜、情侶及夫妻、兄弟、姊妹、親朋好友等皆可，不限制對象），來到JOY COLORi未來鑽石全台專門店試戴價值高達10萬元的「戀心時光」對戒，若兩人左手無名指的戒圍尺寸都剛好吻合，即可參加抽獎，有機會將珍藏對戒「戀心時光」帶回家，詳情可參考官網 www.joycolori.com 。