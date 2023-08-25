　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

施景中驚喜合照《玩命關頭》韓哥！　曝1暖舉：病童超級開心

▲▼台大婦產科醫師施景中分享了一張與「韓哥」的合照。（圖／取自施景中臉書）

▲台大婦產科醫師施景中分享了一張與「韓哥」的合照。（圖／取自施景中臉書）

記者洪巧藍／台北報導

好萊塢巨星姜成鎬（Sung Kang）以《玩命關頭》韓哥一角走紅，近期來台拍攝盧貝松監製新片《週末在台北》，所到之處都吸引粉絲朝聖。而台大醫院婦產科名醫施景中今(25)則在臉書貼出一張與韓哥的合照，只見照片中韓哥親切搭肩，讓不少網友直呼羨慕。施景中也透露韓哥暖舉，「送了好多車車給病童，病童超級開心。」

施景中在臉書貼出一張與韓哥的合照，照片中韓哥親切搭肩，讓不少網友直呼羨慕。施景中表示，對方離開前還誠懇的握了手，並向他道謝。醫師更透露，韓哥送了好多車給病童，讓病童超級開心，「家長更開心。」網友們看到照片直呼「超過份欸」、「哇.......羡慕」，也有人笑說「他開快車甩尾去台大嗎」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

施景中接受 《ETtoday新聞雲》訪問時表示，姜成鎬今天是特別來幫台大兒醫拍攝宣導兒童緊急醫療影片，在影片中擔任一個角色；另外也特別帶很多小禮物去探望醫院的病童。

施景中說，姜成鎬本人超級親切，探望行程也說盡量不要聲張，怕吵到病童休息，雖然小朋友們不一定認得他，但可以看到家長都相當開心，其中還有一個做化療的小朋友送姜成鎬手作禮物，場面相當溫馨；後來姜成鎬要離開在醫院大廳等車，許多醫護和民眾看到都和他合照、簽名，他來者不拒，也因此留下合影。

據了解，姜成鎬近期之所以現身台灣，是為了拍攝由盧貝松監製的新片《The Weekend Escape》，私下則會利用空檔在台觀光，遇到粉絲要求簽名合照也都幾乎來者不拒，親民形象已烙印在許多台灣民眾心中。

ET快訊
快訊／東港「火燒連環船」！烈火狂噴濃煙竄天
路邊撿到神秘種子！他「好奇試種」結果慘了
快訊／網紅行動電源換新爆量！25萬客戶受影響　廠商緊急發聲
獨／逼百萬網紅「放火」裸身下跪　青青前男友入獄！
他尿尿正常卻驚罹「攝護腺癌」　醫：6成發現已晚期
快訊／中天提告賴品妤、民進黨　發最新聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大名醫驚喜合照《玩命關頭》韓哥！　曝1暖舉：病童超級開心

水逆來了！命理師曝「迎接轉機」時刻　12星座影響一次看

妹子「少穿這件」下樓　阿嬤怒罵噁心！一票看傻：我出門也沒穿

拐女同事上床「1晚好幾回」！已婚男：沒碰老婆2年了

「蟑螂裙底亂竄」下秒飛頭上！她嚇衝髮廊：被牠爬過的我都不要了

屏東市登革熱+2　千禧公園活動足跡曝…衛生局籲做好防蚊措施

12星座進入水逆！最新一周運勢一次看　雙魚小心麻煩事

快訊／下班注意！雨區擴大「7縣市大雨特報」　大雷雨強襲4地

高雄鹹酥雞嘉年華將登場！50攤炸物啤酒大集合　搭捷運方便開吃

蘇拉明天增強中颱！「不排除陸警」時間點曝　花東暴雨熱區

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

暖心女遇浪浪哭求怕貓男友收編　半年後牠趴枕邊挑釁：妳才小三

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

社牛女在教室聞到雞排香　向陌生同學用草莓乾交換

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

台大名醫驚喜合照《玩命關頭》韓哥！　曝1暖舉：病童超級開心

水逆來了！命理師曝「迎接轉機」時刻　12星座影響一次看

妹子「少穿這件」下樓　阿嬤怒罵噁心！一票看傻：我出門也沒穿

拐女同事上床「1晚好幾回」！已婚男：沒碰老婆2年了

「蟑螂裙底亂竄」下秒飛頭上！她嚇衝髮廊：被牠爬過的我都不要了

屏東市登革熱+2　千禧公園活動足跡曝…衛生局籲做好防蚊措施

12星座進入水逆！最新一周運勢一次看　雙魚小心麻煩事

快訊／下班注意！雨區擴大「7縣市大雨特報」　大雷雨強襲4地

高雄鹹酥雞嘉年華將登場！50攤炸物啤酒大集合　搭捷運方便開吃

蘇拉明天增強中颱！「不排除陸警」時間點曝　花東暴雨熱區

哥哥借人頭炒房！妹妹入住後反悔了　「全裸丟垃圾」逼走他

《辯論會》陶晶瑩為木星哭了「我好像在看妳畢業作」

吳淡如肺部藏「20顆白點」8年！　家族罹癌率高達80%：沒抽菸也該檢查

郭台銘啟動「喝咖啡行程」　朱立倫：不要做讓民進黨放鞭炮的事

董事長為運勢要求員工「改名」　不從將被「邊緣化」

快訊／東港漁港「火燒連環船」！烈火狂噴濃煙竄天…疑雷擊釀災

「台中最宜居？」1點被怨沒那麼好了　他嘆：老了想搬走

施冠宇炸裂奠定勝基！　統一獅二軍戰勝台鋼雄鷹

作家部落客受夠餓聲攻擊！長期對抗家中餓子　自曝「它」遠比生父重要

已與郭台銘喝完咖啡？　侯友宜停3秒回：有溝通管道

女拿冥紙+令符點檸檬愛玉　稱「可以用」店員嚇到腿軟

生活熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！

《木曜4》6人再合體！「感性告白」全是洋蔥

蘇拉可能成「穿心颱」登陸　下週三最近台灣

史上最強護國防護罩　台灣4年閃95颱

4星座「不隨便相信別人」！第1名防備心太重了

愛到卡慘死！ 最容易愛上渣男星座TOP 3

林襄、Yuri爆熱戀！鄉民點名她是樂天新王牌

新竹棒球場承包商：契約是國產車不能要求進口車等級

《木曜》溫妮脫了！「雙球炸出」S曲線被看光

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　被嫌棄有多窮

蘇拉「貫穿台灣」機率飆升55%！時間落下周三四　4地區警戒

蘇拉恐轉「強颱」！歐洲預測模式：平均路徑穿台　海警機率曝

資深玉女被通緝消失　驚傳去當尼姑！周遊吐真相

更多熱門

相關新聞

「好久不見小公主」來了　台大醫笑到眼睛看不見

「好久不見小公主」來了　台大醫笑到眼睛看不見

台大婦產科仁醫施景中分享和「好久不見的小公主」的合照，他直呼，「我眼睛本來就小，開心抱著小公主，笑到眼睛都看不見了。」此文獲得超過1.2萬人按讚。

警車過15秒　轎車衝路邊毀20部機車

警車過15秒　轎車衝路邊毀20部機車

小甜甜驚喜合照「好萊塢大咖男星」

小甜甜驚喜合照「好萊塢大咖男星」

重度腦麻兒可流暢說話　她淚嘆：一念頭成「人生保命符」

重度腦麻兒可流暢說話　她淚嘆：一念頭成「人生保命符」

粉絲「拿拖鞋、寶特瓶」跟韓哥要簽名！他氣喊：丟台灣臉

粉絲「拿拖鞋、寶特瓶」跟韓哥要簽名！他氣喊：丟台灣臉

關鍵字：

玩命關頭施景中韓哥臺大醫院

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

即／台北車站落軌！她遭區間車撞卡車底　命危搶救中

王陽明爆婚變9天行蹤曝光

前WWE冠軍驚傳猝逝！享年36歲

iPhone 15 Pro全新渲染圖曝光　「泰坦灰」新色代替金色

獨／19歲男遭16煞凌虐慘死！最小涉案人僅13歲　

泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神

鄰居買到爛車位「天天來霸停」！還逼他換位子

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

即／國1遊覽車撞分隔島　楊梅休息站出口封閉回堵3km

9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面