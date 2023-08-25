台大名醫驚喜合照《玩命關頭》韓哥！　曝1暖舉：病童超級開心

▲台大婦產科醫師施景中分享了一張與「韓哥」的合照。（圖／取自施景中臉書）

記者洪巧藍／台北報導

好萊塢巨星姜成鎬（Sung Kang）以《玩命關頭》韓哥一角走紅，近期來台拍攝盧貝松監製新片《週末在台北》，所到之處都吸引粉絲朝聖。而台大醫院婦產科名醫施景中今(25)則在臉書貼出一張與韓哥的合照，只見照片中韓哥親切搭肩，讓不少網友直呼羨慕。施景中也透露韓哥暖舉，「送了好多車車給病童，病童超級開心。」

施景中在臉書貼出一張與韓哥的合照，照片中韓哥親切搭肩，讓不少網友直呼羨慕。施景中表示，對方離開前還誠懇的握了手，並向他道謝。醫師更透露，韓哥送了好多車給病童，讓病童超級開心，「家長更開心。」網友們看到照片直呼「超過份欸」、「哇.......羡慕」，也有人笑說「他開快車甩尾去台大嗎」。

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施景中接受 《ETtoday新聞雲》訪問時表示，姜成鎬今天是特別來幫台大兒醫拍攝宣導兒童緊急醫療影片，在影片中擔任一個角色；另外也特別帶很多小禮物去探望醫院的病童。

施景中說，姜成鎬本人超級親切，探望行程也說盡量不要聲張，怕吵到病童休息，雖然小朋友們不一定認得他，但可以看到家長都相當開心，其中還有一個做化療的小朋友送姜成鎬手作禮物，場面相當溫馨；後來姜成鎬要離開在醫院大廳等車，許多醫護和民眾看到都和他合照、簽名，他來者不拒，也因此留下合影。

據了解，姜成鎬近期之所以現身台灣，是為了拍攝由盧貝松監製的新片《The Weekend Escape》，私下則會利用空檔在台觀光，遇到粉絲要求簽名合照也都幾乎來者不拒，親民形象已烙印在許多台灣民眾心中。