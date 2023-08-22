「好久不見小公主」來了　台大醫笑到眼睛看不見

▲施景中和小公主的合照。（圖／翻攝施景中臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科仁醫施景中分享和「好久不見的小公主」的合照，他直呼，「我眼睛本來就小，開心抱著小公主，笑到眼睛都看不見了。」此文獲得超過1.2萬人按讚。

施景中21日在臉書說，以前分享過小公主的故事，她出生前就被診斷有心臟病；當孕婦還為未來憂心忡忡時，孕婦的母親是玻利維亞人，就從世界的另一個角落飛過來安慰她，鼓勵和陪伴她，沒想到這一待就是許多年。

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施景中指出，孕婦生完小孩，每每到加護病房，看著小孩哭泣，偶爾也會情緒崩潰，而母親就在旁邊一直暖心陪伴；小公主出院後，就由外婆一直悉心照料，所以小公主從小就黏外婆，把外婆叫「媽媽」。

施景中表示，後來就是碰到百年一見的全球疫情，外婆因照顧小公主的關係，留在台灣，反而躲過故鄉嚴重的疫情，「她曾轉述當地新聞，說有一家人全家都染疫死亡，因為很久沒出門，鄰居過了一陣子才發現。」

▼施景中2019年和小公主的合照。（圖／翻攝施景中臉書）



施景中提到，疫情過後，外婆也終於得回去了，前一陣子搭了3天飛機（含轉機）終於回到她的家鄉，讓小公主哭得很傷心；媽媽21日帶小公主來看診，同時來找他。

「小公主用可愛的童音，對我說：『我愛醫生阿伯，我要給醫生阿伯抱抱』。」施景中表示，小公主還說，「醫生阿伯我長大了，我去上課了，中班」，令人瞬間融化。

施景中指出，媽媽用小公主的西班牙名字，自創一個童裝衣服品牌Genesis，這個字有重生的意思，也是舊約聖經「創世紀」的英文，小公主身上的衣服就是媽媽自己設計的，祈願一切幸福善妙增長，時時緊緊跟隨她們。

施景中也貼出和小公主的合照，他提到，照片是由媽媽拍攝、同意讓他分享，「我眼睛本來就小，開心抱著小公主，笑到眼睛都看不見了。」