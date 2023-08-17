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群創處長為何毀滅式自爆？律師曝「少做1事」：前妻小三通通爆氣

▲群創光電，南科。（圖／記者廖婕妤攝）

▲群創光電。（圖／記者廖婕妤攝）

記者朱祖儀／綜合報導

群創光電一名許姓已婚處長16日突然毀滅式自爆劈腿3女，有科技圈人士透露，這是大老婆的反擊，也有傳言是其中一名小三的老公找黑道來處理。對此，經常針貶時事的執業律師李怡貞也發文評論，指出許姓處長就是因為沒有安好太座，才會搞得「動搖股本、前途盡棄、自暴自棄」，讓前妻小三通通都爆氣了。

許處長16日發文指出，多年來都和公司供應商、客戶亂搞男女關係，對象分別有一名單親媽媽和兩名有小孩的人妻，文章中也詳述私下性癖。一名科技圈資深的知情人士就透露，該文章其實是正宮PO上去的，因為許男過去就曾亂搞男女關係，所以應是正宮逼他寫下切結書；另一說法則是，小三的老公得知婚外情之後，請來黑道處理，事情真相仍有待釐清。

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對此，李怡貞律師在臉書發文，指出關於安太座這件事情，結婚前應該要做，離婚前更要做，至於如果搞外遇的話，「不用說了一定必須做」。如果忘了做這件事，就會面臨「動搖股本、前途盡棄、自暴自棄，前妻小三通通都爆氣」的下場。

李怡貞前一天也針對此事發文表示，「還好我不買股票」，沒想到電子公司主管一個玩得比一個還大，甚至玩到爛，「小三小四小五小六，一堆是國小沒畢業是不是？上樑不正下樑歪」，就算辦再多家庭日也無法挽救。

群創則回應，「關於近日本公司許員的私領域事件，本公司正進行了解中」，對於員工私領域生活，公司會予以尊重，若經後續調查發現有違反法令，以及公司員工行為準則原則或人事管理規範時，將依法並以最高道德標準處理。群創也強調，內部向來重視員工誠信廉潔，將持續要求同仁謹慎勤勉，誠信自持，共同維護公司聲譽。

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