群創處長自爆疑被「大老婆反擊」！　醫嘆7慘況：會十分後悔

▲群創光電。（圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

科技大廠群創（3481）許姓處長在臉書自毀式爆料婚外情，引發外界熱議，還有科技圈人士指出，這是正宮的反擊。對此，開業身心診所院長楊聰財醫師指出，許多太太會因為另一半外遇，進而選擇報復，但恐怕會有7大負面影響，事後感到後悔，因此建議正確的處理方式。

許處長16日發文指出，和妻子結婚多年，因為價值觀落差太大，已經無法溝通，所以多年來都和公司供應商、客戶亂搞男女關係，對象分別有一名單親媽媽和兩名有小孩的人妻，文章中也詳述私下性癖。一名科技圈資深的知情人士就透露，該文章其實是正宮PO上去的，因為許男過去就曾亂搞男女關係，所以應是正宮逼他寫下切結書。

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對此，楊聰財醫師在臉書指出，如果發現另一半出軌，可能引發強烈的情緒和心理反應，但報復行為通常對改善現況沒有幫助，反而可能對心理產生不良影響，「見過太多太太因為先生出軌，把先生也毀了，搞到最後先生沒工作，自己也沒工作，沒有談判餘地而十分後悔的案例」。

▲楊聰財透露，很多正宮報復後感到後悔。（圖／取自PAKUTASO）



楊聰財也整理7大負面影響，如下：

1、增情緒困擾： 進行報復行為往往會加劇情緒困擾，包括憤怒、恐懼、傷心和沮喪。這些情緒可能會讓你更難以應對和處理情況，並可能影響情感健康。

2、增加壓力： 進行報復可能會引發長期壓力，因為需要處理報復行為可能引發的後果，同時也需要應對原本已經存在的情感困擾。

3、破壞關係： 進行報復行為可能會進一步破壞和另一半之間的關係。報復行為可能會引發更多的爭吵、誤解和不信任，使情況變得更加複雜。

4、導致後悔： 在情緒高漲的情況下做出的報復行為可能會事後感到後悔。這些行為可能不僅無法解決問題，還可能使情況變得更加糟糕。

5、影響心理健康： 報復行為可能對精神健康造成長期影響。持續的憤怒、焦慮和負面情緒可能導致壓力增加，影響睡眠品質，甚至可能導致抑鬱或焦慮等精神健康問題。

6、影響社交關係： 報復行為可能影響社交關係。如果在情緒失控的情況下對另一半或其他人採取激烈的行動，可能會引起身邊人的擔憂和回避。

7、阻礙個人成長： 將時間和能量用於報復行為可能阻礙個人成長和發展。這可能會無法專注於更有建設性的事物，影響自我價值和未來目標。

楊聰財指出，在面對另一半出軌的情況下，較為健康的應對方式可能包括尋求心理支持、對話和溝通，或者在必要時尋求專業的心理諮詢，以幫助自己更好地應對情況並保護自己的心理健康。