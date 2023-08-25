▲▼【廣編】嬰童精品【Nuna尊爵嘉年華】　8月全台夢幻巡迴時髦父母快跟上

▲「Nuna尊爵嘉年華」絕美黑金旋轉木馬顛覆育兒印象。

【廣編特輯】

嬰童界指標品牌Nuna總是引領風潮創造話題，2023年大膽以輕奢黑金色調打造神祕感十足的旋轉木馬，為時尚父母獻上大人專屬「Nuna尊爵嘉年華」，前所未有的育兒時尚狂潮即將於2023年8月底席捲全台，首場8月23日選在台中新光三越氣勢登場，後續將巡迴全台5大百貨商場，潮流酷爸媽絕對不能錯過這次盛事。

「Nuna尊爵嘉年華」以大面積的黑色搭配金銅色勾勒旋轉木馬細節，創造出低調而精緻的輕奢美學，完美演繹時尚父母最愛的「Riveted 尊爵銅系列」細緻金銅X頂級皮革Ｘ極致曜石黑三大元素。「Nuna尊爵嘉年華」集結全系列尊爵銅產品一次展出，除了獨家引進睡箱式汽座- CARI™ aire、最輕新生兒提籃 - PIPA™ next、0-4歲旋轉型汽座 -TODL™ next之外，還包括2023年全新超輕羽量雙向推車IXXA™全新新色 – 尊爵燦金也將一同絢爛亮相。

2023剛上市的超輕量雙向推車IXXA™可甜可鹹，採用航太級的鋁合金材料，羽量輕巧不到6公斤，堪稱全台最輕歐系雙向推車，纖細美型設計、超薄收合尺寸並且無須加購轉接器即可自由搭配新生兒提籃與睡箱，輕鬆轉換輕盈旅行模式的靈活操作。

只要於活動現場使用濾鏡拍攝時尚美照，並公開分享於IG限動，即可獲得不同場次別具巧思的每日限量Nuna尊爵黑金限定禮。另外現場完成指定任務，即可獲得尊爵嘉年華抽獎券，加碼抽限量 Nuna 寵愛育兒禮，完整寵粉好禮一次擁有。



