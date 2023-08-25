　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】嬰童精品「Nuna尊爵嘉年華」　8月全台夢幻巡迴時髦父母快跟上

▲▼【廣編】嬰童精品【Nuna尊爵嘉年華】　8月全台夢幻巡迴時髦父母快跟上

▲「Nuna尊爵嘉年華」絕美黑金旋轉木馬顛覆育兒印象。

【廣編特輯】

嬰童界指標品牌Nuna總是引領風潮創造話題，2023年大膽以輕奢黑金色調打造神祕感十足的旋轉木馬，為時尚父母獻上大人專屬「Nuna尊爵嘉年華」，前所未有的育兒時尚狂潮即將於2023年8月底席捲全台，首場8月23日選在台中新光三越氣勢登場，後續將巡迴全台5大百貨商場，潮流酷爸媽絕對不能錯過這次盛事。

「Nuna尊爵嘉年華」以大面積的黑色搭配金銅色勾勒旋轉木馬細節，創造出低調而精緻的輕奢美學，完美演繹時尚父母最愛的「Riveted 尊爵銅系列」細緻金銅X頂級皮革Ｘ極致曜石黑三大元素。「Nuna尊爵嘉年華」集結全系列尊爵銅產品一次展出，除了獨家引進睡箱式汽座- CARI™ aire、最輕新生兒提籃 - PIPA™ next、0-4歲旋轉型汽座 -TODL™ next之外，還包括2023年全新超輕羽量雙向推車IXXA™全新新色 – 尊爵燦金也將一同絢爛亮相。

2023剛上市的超輕量雙向推車IXXA™可甜可鹹，採用航太級的鋁合金材料，羽量輕巧不到6公斤，堪稱全台最輕歐系雙向推車，纖細美型設計、超薄收合尺寸並且無須加購轉接器即可自由搭配新生兒提籃與睡箱，輕鬆轉換輕盈旅行模式的靈活操作。

只要於活動現場使用濾鏡拍攝時尚美照，並公開分享於IG限動，即可獲得不同場次別具巧思的每日限量Nuna尊爵黑金限定禮。另外現場完成指定任務，即可獲得尊爵嘉年華抽獎券，加碼抽限量 Nuna 寵愛育兒禮，完整寵粉好禮一次擁有。

 

ET快訊
快訊／東港「火燒連環船」！烈火狂噴濃煙竄天
路邊撿到神秘種子！他「好奇試種」結果慘了
快訊／網紅行動電源換新爆量！25萬客戶受影響　廠商緊急發聲
獨／逼百萬網紅「放火」裸身下跪　青青前男友入獄！
他尿尿正常卻驚罹「攝護腺癌」　醫：6成發現已晚期
快訊／中天提告賴品妤、民進黨　發最新聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

作家部落客受夠餓聲攻擊！長期對抗家中餓子　自曝「它」遠比生父重要

【廣編】JOY COLORi未來鑽石新光三越A8新開幕邀劉沛當一日店長　「尋找仙度瑞拉！」贈10萬鑽戒

開學季殺很大！東森購物網熱銷筆電2萬有找

【廣編】嬰童精品「Nuna尊爵嘉年華」　8月全台夢幻巡迴時髦父母快跟上

健康飲品新選項　用台灣在地農作打造活菌康普茶

「機能服」成長142% 　東森購物網消費再抽千元樂透金

吃得到詹記、純愛小吃部！超Q「粉紅市集」在圓山　4大亮點一次看

【廣編】安養KGC瓊斯盃秘密武器大公開！運動員最佳助「力」　正官庄「六年根高麗蔘」補氣補力助攻MVP

尬仙女紅茶、鮮露青茶超搭！　超商打造「新配料」開喝了

快搶！維力炸醬麵結合故宮Open Data　用明青花瓷碗高雅吃泡麵太享受　

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

暖心女遇浪浪哭求怕貓男友收編　半年後牠趴枕邊挑釁：妳才小三

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

社牛女在教室聞到雞排香　向陌生同學用草莓乾交換

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

作家部落客受夠餓聲攻擊！長期對抗家中餓子　自曝「它」遠比生父重要

【廣編】JOY COLORi未來鑽石新光三越A8新開幕邀劉沛當一日店長　「尋找仙度瑞拉！」贈10萬鑽戒

開學季殺很大！東森購物網熱銷筆電2萬有找

【廣編】嬰童精品「Nuna尊爵嘉年華」　8月全台夢幻巡迴時髦父母快跟上

健康飲品新選項　用台灣在地農作打造活菌康普茶

「機能服」成長142% 　東森購物網消費再抽千元樂透金

吃得到詹記、純愛小吃部！超Q「粉紅市集」在圓山　4大亮點一次看

【廣編】安養KGC瓊斯盃秘密武器大公開！運動員最佳助「力」　正官庄「六年根高麗蔘」補氣補力助攻MVP

尬仙女紅茶、鮮露青茶超搭！　超商打造「新配料」開喝了

快搶！維力炸醬麵結合故宮Open Data　用明青花瓷碗高雅吃泡麵太享受　

哥哥借人頭炒房！妹妹入住後反悔了　「全裸丟垃圾」逼走他

《辯論會》陶晶瑩為木星哭了「我好像在看妳畢業作」

吳淡如肺部藏「20顆白點」8年！　家族罹癌率高達80%：沒抽菸也該檢查

郭台銘啟動「喝咖啡行程」　朱立倫：不要做讓民進黨放鞭炮的事

董事長為運勢要求員工「改名」　不從將被「邊緣化」

快訊／東港漁港「火燒連環船」！烈火狂噴濃煙竄天…疑雷擊釀災

「台中最宜居？」1點被怨沒那麼好了　他嘆：老了想搬走

施冠宇炸裂奠定勝基！　統一獅二軍戰勝台鋼雄鷹

作家部落客受夠餓聲攻擊！長期對抗家中餓子　自曝「它」遠比生父重要

已與郭台銘喝完咖啡？　侯友宜停3秒回：有溝通管道

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

消費熱門新聞

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

限時3天！超商寶可夢霜淇淋買1送1

超商限時3天「6大品項買1送1」！

全台通路「激省優惠」一次看

肯德基開學點心買1送1！中元桶下殺54折

快搶！維力炸醬麵結合故宮Open Data　用明青花瓷碗吃泡麵太享受　

限時2天！超商咖啡「第2杯10元」爽喝

速食店最新「三牲漢堡」限量開吃

達美樂推出限時「個人披薩77元」

中元就拜經典飲料保佑攏總傳紅你

只有5天！超商飲品「買2送2」搶喝

派對神器「1公尺派對巨飽盒」回歸

過敏兒「10大生活考驗」看完讓人懷疑人生！

超商好神公仔睽違16年復刻回歸了

更多熱門

相關新聞

嬰幼兒搭車安全「五大迷思」

嬰幼兒搭車安全「五大迷思」

少子女化的時代來臨，每一個寶寶的誕生都是令人開心的事，不少準爸媽在生產前，已經準備好寶寶的必備用品，尤其在搭車的安全上，根據研究指出，大約有五分之一到三分之一的兒童死亡事件是可以預防的。如何正確選擇及使用適合嬰幼兒後向式汽車安全座椅，更是保護嬰幼兒搭車過程中的重要關鍵。

安撫椅Nuna LEAF　安全做好做滿

安撫椅Nuna LEAF　安全做好做滿

瞬間消失！全聯10圖曝奶爸媽慘況

瞬間消失！全聯10圖曝奶爸媽慘況

解封後…醫驚見ICU「1類重症變多了」！

解封後…醫驚見ICU「1類重症變多了」！

嬰幼兒尿液逆流反覆發燒　輸尿管重植徹底解決

嬰幼兒尿液逆流反覆發燒　輸尿管重植徹底解決

關鍵字：

NunaNuna尊爵嘉年華嬰幼兒

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

即／台北車站落軌！她遭區間車撞卡車底　命危搶救中

王陽明爆婚變9天行蹤曝光

前WWE冠軍驚傳猝逝！享年36歲

iPhone 15 Pro全新渲染圖曝光　「泰坦灰」新色代替金色

獨／19歲男遭16煞凌虐慘死！最小涉案人僅13歲　

泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神

鄰居買到爛車位「天天來霸停」！還逼他換位子

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

即／國1遊覽車撞分隔島　楊梅休息站出口封閉回堵3km

9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面