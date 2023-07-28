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嬰兒安撫神器Nuna LEAF　安全做好做滿讓家長最安心

▲Nuna LEAF安撫搖椅，不用插電，輕輕一推可自動搖擺2分鐘，讓寶寶躺在上面，享受自在輕盈的舒適。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者邱筱茜／採訪報導

小朋友在斜躺搖籃裡不哭不鬧自己玩得開心，讓爸媽享受難得寧靜時光，因此被許多家長視為育兒的好幫手，有安撫神器之稱Nuna LEAF，不只通過國家安全測試，更獲得美國、歐洲等認證，讓家長在使用產品時能夠更安心。

民眾表示自己特地到店內，希望能挑選合適的安撫椅給家中孩子，「上網查了一下，Nuna是唯一全部符合國家標準的品牌，因為之前看新聞報導，安撫椅其實很多都很危險，並不符合國家標準，想說是小孩要使用的東西，一定要用到最好的，所以特別來看看。」

▲▼嬰兒安撫神器Nuna leaf　安全做好做滿讓家長最安心。（圖／記者吳杰澄攝）

▲安全底座静止鎖一按就能固定。（圖／記者吳杰澄攝）

斜躺搖籃孔洞太大容易讓手指卡住或夾傷，或是沒有止滑設計不穩定，都是經過消保處抽查出來的安全危機，增加孩子受傷風險，意外案例時有所聞，爸媽挑選產品真的要很小心。

民眾表示，「之前朋友有買過斜躺搖籃，然後沒有注意限重，結果小朋友躺上去之後搖籃就倒下來，所以自己在購買的時候，很注意限重跟產品的標示是否有清楚。」

身為斜躺搖籃裡的模範生Nuna LEAF，在安全上做好做滿，底座採用一體成形的鋁合金底座，堅固耐重，Nuna LEAF經安全測試耐重達60公斤，記者實際坐上去，一個大人的體重也是相當穩固又舒適。

▲▼嬰兒安撫神器Nuna leaf　安全做好做滿讓家長最安心。（圖／記者吳杰澄攝）

▲安撫椅經安全結構測試，最大測試重量可達 60 公斤，符合歐盟安全標準，並且附加三隻懸掛式可愛絨毛玩具的玩具條。（圖／記者吳杰澄攝）

Nuna產品經理黃貞穎表示，「Nuna LEAF系列的安撫搖椅設計其實非常簡單操作，父母不太需要擔心，搖椅上面有一些額外的操作鈕或是孔洞會夾傷小孩，再來是三點式安全帶，小孩上去之後，父母只要繫好它都不會有翻覆的危險，它不只通過台灣法規認證，同時也擁有歐盟、美國安全認證。」

▲▼嬰兒安撫神器Nuna leaf　安全做好做滿讓家長最安心。（圖／記者吳杰澄攝）

▲Nuna產品經理黃貞穎受訪表示，Nuna LEAF不只通過台灣的法規認證，同時也擁有歐盟、美國的安全認證。（圖／記者吳杰澄攝）

不須電池電線，輕輕一推就可維持自然擺動，除了安全性一百，Nuna LEAF也講究舒適性，Nuna產品經理黃貞穎表示，「布料是採用通過GOTS有機棉認證，以及整台產品也通過OEKO-TEX （國際環保紡織協會）認證，確保寶寶使用的產品是無毒無害，另外，也通過國際綠色衛士GREENGUARD獎項，所謂GREENGUARD測的是一個物體，在室內的化學揮發程度，我們產品獲得的是金級獎章，金級獎章是判定可以在醫療場所，或者是安養院、幼教機構等，針對敏感族群可以使用的產品，以外型來說有通過德國紅點設計大獎，所以放在家裡也是非常賞心悅目。」

▲▼嬰兒安撫神器Nuna leaf　安全做好做滿讓家長最安心。（圖／記者吳杰澄攝）

▲3點式安全帶拉鍊快拆設計，可快速移除，座椅背靠材質為舒適透氣網布，讓寶寶乘坐更涼爽舒適。（圖／記者吳杰澄攝）

每個孩子都是家長心中的寶貝，選購產品時多替孩子把關品質，才能降低意外發生的機率。

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