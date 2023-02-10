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發生率雖低但危險！花蓮2嬰幼兒反覆發燒　原來這個病作祟

▲▼經排尿膀胱尿道攝影檢查診斷疾病程度，胡小弟兩側輸尿管為三級，陳小弟則是右邊單側四級、左邊正常。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼經排尿膀胱尿道攝影檢查診斷疾病程度，胡小弟兩側輸尿管為三級，陳小弟（下圖）則是右邊單側四級、左邊正常。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

許多家長最擔心孩子突然發燒，而引起小兒發燒的原因，除了常見的感冒，還包含「泌尿道感染」，其中有近三分之一是「膀胱輸尿管逆流」所導致。花蓮慈濟醫院兒童外科楊筱惠醫師指出，尿液逆流不僅容易造成膀胱細菌侵入腎臟，進而起腎盂腎炎及反覆發燒，長期下來也可能產生腎臟疤痕並影響腎功能，甚至有人會因此需要洗腎。

過年前，花蓮慈院為2位不滿一歲且患有膀胱輸尿管逆流的男嬰，完成了院內首二例「腹腔鏡式輸尿管重植手術」。楊筱惠醫師表示，胡小弟與陳小弟都是在出生第三個月被診斷為「膀胱輸尿管逆流」，經過數個月的抗生素治療後仍反覆發生泌尿道感染，醫師與家長經討論後，決定透過輸尿管路的重建，以徹底解決尿液逆流情況；腹腔鏡手術相對傳統的進膀胱手術風險更低，且病人術後預後更好，在兒童外科與手術室團隊的合作下，手術過程十分順利，2位小朋友也已健康出院返家！

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一般而言，腎臟製造完的尿液會進入輸尿管，再流到膀胱內，當膀胱脹大後收縮就會排尿；但有些人可能因先天輸尿管的發育不完全，導致「抗逆流」機制不佳，使充滿細菌的尿液會回流到腎臟裡，即患有「膀胱輸尿管逆流」。

楊筱惠醫師表示，臨床上如果發現孩子反覆因泌尿道感染而發燒，會安排做腎臟超音波檢查，若有「水腎」症狀（即腎臟水腫），則會進一步做VCUG（排尿膀胱尿道攝影檢查），確定是否為膀胱輸尿管逆流；也有部分幼兒僅在新生兒篩檢時發現水腎，但並未出現發炎感染等情形，同樣會做VCUG檢查，以確認抗尿液逆流功能是否正常。

VCUG（排尿膀胱尿道攝影檢查）是放置導尿管後，打顯影劑看尿流情況，可以依輸尿管的模樣診斷出疾病程度，劃分為一到五級，四級和五級屬於較嚴重的類型。不滿一歲的胡小弟和陳小弟，先後在花蓮慈院檢查出患有膀胱輸尿管逆流，其中胡小弟的兩側輸尿管為三級，陳小弟則是右邊單側四級、左邊正常。楊筱惠醫師指出，小兒的膀胱輸尿管逆流情形其實可能隨著孩子長大而好轉，不一定要在剛發現時直接手術，若是曾經有泌尿道感染的個案，可以先口服抗生素治療，等待和觀察抗逆流功能是否進步；但二位小朋友在持續吃了幾個月的抗生素後，依然反覆感染發燒，所以都接受了膀胱輸尿管逆流的治療手術。

▲▼經排尿膀胱尿道攝影檢查診斷疾病程度，胡小弟兩側輸尿管為三級，陳小弟則是右邊單側四級、左邊正常。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

傳統的剖腹進膀胱手術方式時間較短，一次約1.5小時，但需要進到膀胱內部黏膜層，容易造成血尿；而腹腔鏡式手術雖然手術時間較長，但只需要打開膀胱壁的肌肉層，把輸尿管埋進肌肉層裡，改變路徑、增加管道的長度，靠膀胱壁的肌肉製造壓迫的效果，增加抗逆流的作用。

楊筱惠醫師表示，這種不打開膀胱黏膜層的手術方式，對於病患的術後恢復期較傳統手術更短，僅需一、二天即可拔掉尿管，若後續無傷口感染情況，三、四天內即可出院，且抗逆流效果和傳統手術相當。

楊筱惠醫師感恩手術室護理師協助手術以及病房護理人員的照護，2位男嬰術後皆順利康復出院，只需等待出院後第三個月超音波檢查，追蹤術前的水腎情形是否改善，以及第六個月做VCUG檢查有無逆流情況；若一切正常，且半年內不再出現泌尿道感染，家長就可以放心了！

「膀胱輸尿管逆流」在兒童身上的發生率約有0.4%-1.8%，楊筱惠醫師特別說明，泌尿道感染雖在急、門診並不罕見，但有些輕度的膀胱輸尿管逆流患者並不一定會發炎、發燒，臨床表現可能是因水腎所造成的腹脹、下腹痛、腰痠等等，甚至少數人會噁心嘔吐，屬於非特異性的症狀，呼籲爸媽們務必要帶孩子去做新生兒篩檢，盡早發現問題並至小兒腎臟科門診諮詢治療，避免腎臟造成不可逆的損傷。

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