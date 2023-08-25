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社會 社會焦點 保障人權

陸船走私狂牛症疫區畜產品　56噸「牛肚+牛筋+雞爪」闖東引海域

記者林名揚、劉人豪／馬祖報導

1艘大陸籍無船名漁船，昨（24日）走私牛肚、雞爪、牛筋，以及狂牛症疫區畜產品共56公噸進入東引海域，海巡署接獲通報後前往將該陸籍漁船押返福澳港，偵訊後依懲治走私條例、動物傳染病防治條例及台灣地區與大陸地區人民關係條例、入出國及移民法移送連江地方檢察署偵辦。

▲▼ 海巡署巡防區勤務統合 馬祖海巡緝獲陸船走私 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲馬祖海巡緝獲陸船走私，牛肚、雞爪、牛筋，以及狂牛症疫區畜產品共56公噸。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲▼ 海巡署巡防區勤務統合 馬祖海巡緝獲陸船走私 。（圖／記者林名揚翻攝）

艦隊分署第十海巡隊於8月24日14時許，接獲海巡署第十一巡防區指揮部通報，發現可疑目標進入東引海域，隨即於北固礁海域發現一艘陸籍無名鐵殼漁船，目視甲板上帆布掩蓋不明物品，執勤人員登檢，發現船上載有大批牛肚、雞爪及牛筋等走私畜產品，並於同日夜間將該陸籍漁船押返福澳港。

▲▼ 海巡署巡防區勤務統合 馬祖海巡緝獲陸船走私 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 海巡署巡防區勤務統合 馬祖海巡緝獲陸船走私 。（圖／記者林名揚翻攝）

連江地方檢察署檢察長謝謂誠表示，於福澳港碼頭現場勘驗查扣的走私畜產品計有56大袋，每袋約1公噸，初估總重約56公噸，拆封檢視為牛肚、雞爪及牛筋，另以外包裝所標示產地研判來源為巴西口蹄疫區及狂牛症疫區畜產品，後續將由動植物防疫檢疫局基隆分局馬祖檢疫站清銷後採檢，並於8月26日發交連江縣產業發展處銷毀。

▲▼ 海巡署巡防區勤務統合 馬祖海巡緝獲陸船走私 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 海巡署巡防區勤務統合 馬祖海巡緝獲陸船走私 。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署第十一巡防區指揮部陳柏璋主任表示，本次成功防堵大量未經合格檢驗且疑似來自口蹄疫及狂牛症疫區之畜產品流入市面，有效維護國人食品安全，防範人畜共通傳染病入境，確保我國經濟秩序及政府管制政策，呼籲民眾若有發現不法，請撥打「118」海巡服務專線向海巡署通報，海巡署將立即派員處置。

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