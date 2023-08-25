　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

天氣好熱！辣妹到百貨公司逛街　因為「露乳溝」被2名保全帶走　

天氣好熱！辣妹到百貨公司逛街　因為「露乳溝」被2名保全帶走。（圖／翻攝自Instagram／jaianelimma）

▲女子逛街被保全趕走。（圖／翻攝自Instagram／jaianelimma）

記者李振慧／綜合報導

巴西女網紅利馬(Jaiane Lima)近來在網路上分享，她在當地購物中心逛街時因為露出乳溝，竟然遭到賣場保全關切，最後甚至被2名保全護送出賣場，讓她氣憤表示，自己什麼都沒做，只是因為胸部天生比較大就被針對，感覺非常委屈。

在Instagram上擁有48萬粉絲追蹤的利馬，上周發文表示，因為最近天氣很熱，氣溫都飆到30度以上，所以她穿著比較清涼去聖卡塔琳娜州(Santa Catarina)當地一間購物中心逛街，結果逛沒多久就被保全關切。

影片中可看到，利馬當天穿著一件白色短上衣搭配短裙，深V領口大方秀出好身材，結果當眾遭2名男保全攔住，後來還被護送出場，讓她委屈表示，「我知道我的胸部又大又顯眼，但我喜歡它們」。

利馬表示，「我沒有做任何不好或違法的事情，不應該在大家面前受到這種羞辱，突然有2個男人對我大吼，後來還找來保全，整個賣場的人都在看我，好像我是小偷一樣」。

利馬聲稱，她後來被保全帶到小房間中，被強迫刪除手機中的所有照片，幸好有部分內容已經備份到雲端，她才能分享到網路上。貼文曝光後獲得上萬網友留言聲援，「誇張，有夠不尊重人」、「你只是天生性感漂亮，這個社會卻無法接受」，不過也有人認為她的穿著確實有些太清涼，保全只是盡責做他們的工作。

ET快訊
蘇拉明增強中颱！　「不排除陸警」時間點曝
Toyz自爆入獄！　「我去看守所報到了」後消失
快訊／日本核廢水排海！　海水化驗結果出爐
快訊／遊覽車自撞「碎片散一地」　楊梅休息站出口封閉
搭飛機「別喝茶或咖啡」　空姐警告1物超髒
余文樂「消失演藝圈」5年　內幕全說了！
他日本看到「這台」狂拍！　識貨網友驚跪了：戰神

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

喝湯感覺「口中刺刺的」　男發現吃到毛茸茸「帶爪老鼠腿」崩潰

18歲孕婦「走人行道」突然被小貨車衝撞　腹中8個月胎兒一起身亡

「海中抱出小海豚合照」幾天後發現海豚屍　19歲男收死亡威脅

電視台女主播突然失蹤　5年後在「高速公路地下8公尺」挖出她骸骨

「自拍14張裸照給男友」在網上瘋傳　女崩潰發現上傳者是她老師

醒來刷帳戶突然多出6千萬元　「銀行沒有搞錯」女再次核對樂壞！

男看YouTube影片在家自己接生　「臍帶沒剪乾淨」害妻失血過多死

福島核廢水排海！海水化驗結果出爐　東電：遠低標準值

俄飛行員駕Mi-8直升機叛逃烏東！2組員降落才發現　反抗被擊斃

《嬰兒轉運站》翻版！韓女堵醫院向未婚媽買嬰兒　2小時後高價轉賣

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

暖心女遇浪浪哭求怕貓男友收編　半年後牠趴枕邊挑釁：妳才小三

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

賴品妤受訪突尖叫「你為什麼要推我」！衝突畫面曝光

男看YouTube影片在家自己接生　「臍帶沒剪乾淨」害妻失血過多死

福島核廢水排海！海水化驗結果出爐　東電：遠低標準值

俄飛行員駕Mi-8直升機叛逃烏東！2組員降落才發現　反抗被擊斃

《嬰兒轉運站》翻版！韓女堵醫院向未婚媽買嬰兒　2小時後高價轉賣

搭飛機「千萬別喝茶或咖啡」　空姐警告1物超髒：從來沒洗過

貨船「駛往台灣途中」與日籍船相撞！5船員遭拋飛　2失蹤

天氣好熱！辣妹到百貨公司逛街　因為「露乳溝」被2名保全帶走　

台籍毒梟「假劫囚真越獄」遭逮！　柬埔寨出動武裝特警押送11嫌

微軟：中國駭客組織「亞麻颱風」　鎖定台灣政府機關

研究：中國突然結束清零政策　「近200萬人」超額死亡

快訊／下班注意！雨區擴大「7縣市大雨特報」　大雷雨強襲4地

誠實服務才是王道！　永慶房屋郭坤鑫救回屋主150萬元

竹市府員工家庭日登場　高虹安與百位親子同樂

蔡英文出席全國宗教團體表揚大會　嘉義縣3廟宇連10年獲獎

男看YouTube影片在家自己接生　「臍帶沒剪乾淨」害妻失血過多死

高雄鹹酥雞嘉年華將登場！50攤炸物啤酒大集合　搭捷運方便開吃

熱心柴柴叼垃圾進門「幫忙打掃」　碰見主人趕緊鑽到桌下

正妹高調曬「長官禮物」！滿滿情趣內衣與「小香蕉」：為人民服務

綠衫軍雙探花能否捧起冠軍金盃？　瘋狗貝直呼：不可能

徐若熙復出首戰斟酌用球數　葉總心中有期待

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

國際熱門新聞

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

女遊民頭骨露出　爬滿蛆蟲狂竄！驚悚畫面曝

搭飛機前要先「量體重」！關鍵原因曝光

日氣象廳：蘇拉颱風恐撲台

快訊／川普被捕收押！　涉嫌推翻喬治亞州總統選舉結果

川普收押！　「凝重步上專機」照片曝光

皇帝企鵝生存危機　「上萬雛鳥」集體死亡

日本福島核廢水排放畫面曝！今公布化驗結果

輝達行情短命　美股大跌373點

女主播突然失蹤　5年後發現埋高速公路下

川普640萬交保　美史上首位拍嫌犯照前總統

普里格津罹難！　「靠這部位」認出遺體

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

日本各部門嚴陣以待 密切監測核處理水放射物質含量

更多熱門

相關新聞

18歲孕婦人行道被車撞　和腹中8個月胎一起身亡

18歲孕婦人行道被車撞　和腹中8個月胎一起身亡

巴西近來發生一起誇張車禍，一名18歲孕婦與丈夫行走在人行道上，一輛小貨車突然失速衝到人行道上，直接往他們身上撞過來，導致懷胎8個月的孕婦送醫後身亡，腹中胎兒也死去，丈夫身受重傷，全身多處骨折。

伸出車窗和同學揮手　女撞上電線桿當場死亡

伸出車窗和同學揮手　女撞上電線桿當場死亡

幾小時前發神秘貼文　女網紅在家被3男射殺

幾小時前發神秘貼文　女網紅在家被3男射殺

17歲女洗澡幫手機充電　和腹中胎兒一起被電死

17歲女洗澡幫手機充電　和腹中胎兒一起被電死

黃牛逛大街吃「Buffet」　警聯繫飼主牽回

黃牛逛大街吃「Buffet」　警聯繫飼主牽回

關鍵字：

逛街百貨公司女網紅巴西Jaiane LimaSanta Catarina

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

即／台北車站落軌！她遭區間車撞卡車底　命危搶救中

王陽明爆婚變9天行蹤曝光

前WWE冠軍驚傳猝逝！享年36歲

iPhone 15 Pro全新渲染圖曝光　「泰坦灰」新色代替金色

泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」

獨／19歲男遭16煞凌虐慘死！最小涉案人僅13歲　

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

Yuri爆熱戀「首露臉被拍」春風反應超真實

豪勁救援失敗遭出征　老婆出面捍衛

鄰居買到爛車位「天天來霸停」！還逼他換位子

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面