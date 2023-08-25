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社會 社會焦點 保障人權

和美老人互助會欠7.5億...宣告破產　婦繳30萬「只能拿回2千」

▲彰化的老人會互助會員到議會要議員賴清美幫忙追討棺材本。（圖／賴清美提供 ETtoday資料照）

▲和美老人會互助會員到議會要議員賴清美幫忙追討棺材本。（圖／ ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美老人會成立互助會但長年入不敷出，積欠2763名老人7.5億元，2020年12月29日宣告破產，老人會資產經法院變賣，只剩下438萬元，法院選定律師何崇民擔任破產管理人，將於下周分配債權。已知有長者繳了30萬元，最後卻只能領回2000多元，讓人情何以堪。

和美鎮老人會附設的互助會早在1990年間成立，過去30年運作正常，直到2020年3月23日召開會員代表大會決議停止運作，並委請會計師進行清算，因事涉很多會員的權益，導致眾說紛云。

▲彰化的老人會互助會員到議會要議員賴清美幫忙追討棺材本。（圖／賴清美提供 ETtoday資料照）

▲和美老人會互助會員到議會要議員賴清美幫忙追討棺材本。（圖／ ETtoday資料照）

3年前5月13日和美老人會員及家屬到議會旁聽，希望議員賴清美能替他們發聲追討「棺材本」。有家屬說，父親繳了30多年的會費，直到住院老人會還到醫院追討月費，老父在臨終前還為了互助費一直叮囑家人，直到當年4月辭世後，他們也沒有拿到往生互助費用，讓家屬為了籌錢大為感傷。

▲彰化的老人會互助會員到議會要議員賴清美幫忙追討棺材本。（圖／賴清美提供 ETtoday資料照）

▲和美老人會員繳了快30萬的會費全沒了。（圖／ ETtoday資料照）

律師何崇民在源道法律事務所臉書貼出公告指出，和美老人會的所有權為鎮公所所有，館內部辦公與運動設施已完成拍賣，扣除員工勞保費、水電費、中華電信等費用，現金有34萬多元，定存金額約403萬多元，合計共438萬多元，經法院酌定破產管理人費用後就製作分配表，將於8月29日、31日及9月1日等3天在原老人會分配債權金給2716人。

▲彰化的老人會互助會員到議會要議員賴清美幫忙追討棺材本。（圖／賴清美提供 ETtoday資料照）

▲和美老人會互助會員要賴清美幫忙追討棺材本。（資料圖／賴清美提供）

賴清美表示，和美老人會繳錢的規則是，如有1名會員往生，其他會員就繳100元，如果當月有3人往生就繳300元，而往生者則是依年資領喪葬互助金，有位阿嬤繳了約30萬元，隨著老人會破產，算一算分不到2000元，阿嬤看著桶子內滿滿的繳費收據，只擔心連付計程車資都不夠。

▲彰化的老人會互助會員到議會要議員賴清美幫忙追討棺材本。（圖／賴清美提供 ETtoday資料照）

▲和美老人會互助會員繳費收據滿滿一大桶。（圖／ 賴清美提供）

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