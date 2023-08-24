爬山賞夜景！一陣冷風吹來「感覺背後有人」　男失足墜15米山谷

▲彰化男爬山摔落15公尺深山谷。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化田中鎮麒麟山步道，清晨有登山客發現登山口有機車，山徑旁有手機、手電筒，卻沒看到人，突然又從山谷裡傳來「救命」的微弱聲音，還以為自己撞見鬼，原來是一名蕭姓民眾半夜登山，不慎跌落15公尺深的山谷。蕭說，他當時正坐在石頭上抽菸，感覺到背後有人，感受到有一股冷風襲來，要起身時重心不穩滑下山谷，喊了1個多小時才終於獲救。

男子說，他他上周遭到螞蟻咬傷，工作停擺，這幾天作息都是白天睡覺、晚外出運動，今天凌晨2點多從家裡騎機車出門，帶著手電筒要去麒麟山看夜景，機車停在登山口。

蕭男說，以前很常去麒麟山登山，之前有聽過其他山友說有個婦人在附近往生，但離登山處還有段距離，就不以為意，尤其現在正逢農曆7月鬼門開，身上還帶著一包香菸，可以請看不到的好兄弟一起抽菸，應該就不會遇到不好的事。

「沒想到剛上山就怪怪的」，蕭男說，原本爬上山應該感到很熱才對，但卻有一股很冷的風吹過來，身上一陣寒意，感覺到後面有人，轉頭過去卻看不到人。

接著看到一塊很特別的石頭，於是就坐在上面邊賞夜景邊抽菸，起身時卻不小心滑倒摔落山谷，頭部有撕裂傷、腿也骨折無法行走，「喊快1小時才有人來救我」，接著人也昏了，真的要感謝山友及警消將他救出，要不然恐怕連命都沒了。