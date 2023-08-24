連偷7次香油錢狂撈20萬！假釋男落網...向「炸彈媽祖」下跪懺悔

記者唐詠絮／彰化報導

彰化社頭鄉1名51歲洪姓男子，缺錢買毒品，從7月中旬潛入合興宮，用衣架黏口香糖，偷了7次香油錢箱，廟方損失粗估20萬元，昨天在社頭鄉落網，坦承犯行並哀求「要向媽祖懺悔」，最後在警方戒護下前往合興宮向「炸彈媽祖」下跪，警詢後依竊盜及毒品危害防制條例移送、並聲請羈押獲准。

▲洪姓毒蟲偷香油錢後跟媽祖下跪求懺悔。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

據悉，洪嫌有吸食海洛因及安非他命等毒品前科，曾合併執行有期徒刑1年9月、2年11月，2年前才獲假釋，如今毒癮又犯身上也沒錢，竟將歪腦筋動到媽祖頭上，從社頭住家騎車13公里，花了至少40分鐘，到埤頭合興宮偷錢，光是從7月中旬至今短短1個多月，就偷了7次，平均5天偷一次，讓廟方損失超過20萬元，行徑非常猖狂。

合興宮表示，有名管理委員會委員的孩子，今年畢業工作領到第一筆薪水數萬元，全數裝入紅包袋後投入香油錢箱，以感念炸彈媽祖對他的庇佑，沒想到隔天竟不翼而飛，這才驚覺遭小偷光顧，調閱監視器一查，果真發現有個身形瘦小的男子鬼祟站在大殿前，不斷以長條物向箱內黏取香油錢。

經警方報請檢察官偵辦、調閱監視器循線追查，昨天順利將人逮捕，男子也很乾脆的承認「錢就是我偷的」，並要求「要去跟媽祖求懺悔」，最後在警方戒護下前往合興宮跪在媽祖前，如今已遭羈押進看守所吃牢飯。