　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

連偷7次香油錢狂撈20萬！假釋男落網...向「炸彈媽祖」下跪懺悔

記者唐詠絮／彰化報導

彰化社頭鄉1名51歲洪姓男子，缺錢買毒品，從7月中旬潛入合興宮，用衣架黏口香糖，偷了7次香油錢箱，廟方損失粗估20萬元，昨天在社頭鄉落網，坦承犯行並哀求「要向媽祖懺悔」，最後在警方戒護下前往合興宮向「炸彈媽祖」下跪，警詢後依竊盜及毒品危害防制條例移送、並聲請羈押獲准。

▲洪姓毒蟲偷香油錢去跟媽祖下跪求懺悔。（圖／記者唐詠絮攝）

▲洪姓毒蟲偷香油錢後跟媽祖下跪求懺悔。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

據悉，洪嫌有吸食海洛因及安非他命等毒品前科，曾合併執行有期徒刑1年9月、2年11月，2年前才獲假釋，如今毒癮又犯身上也沒錢，竟將歪腦筋動到媽祖頭上，從社頭住家騎車13公里，花了至少40分鐘，到埤頭合興宮偷錢，光是從7月中旬至今短短1個多月，就偷了7次，平均5天偷一次，讓廟方損失超過20萬元，行徑非常猖狂。

▲洪姓毒蟲偷香油錢去跟媽祖下跪求懺悔。（圖／記者唐詠絮攝）

合興宮表示，有名管理委員會委員的孩子，今年畢業工作領到第一筆薪水數萬元，全數裝入紅包袋後投入香油錢箱，以感念炸彈媽祖對他的庇佑，沒想到隔天竟不翼而飛，這才驚覺遭小偷光顧，調閱監視器一查，果真發現有個身形瘦小的男子鬼祟站在大殿前，不斷以長條物向箱內黏取香油錢。

經警方報請檢察官偵辦、調閱監視器循線追查，昨天順利將人逮捕，男子也很乾脆的承認「錢就是我偷的」，並要求「要去跟媽祖求懺悔」，最後在警方戒護下前往合興宮跪在媽祖前，如今已遭羈押進看守所吃牢飯。

▲洪姓毒蟲偷香油錢去跟媽祖下跪求懺悔。（圖／記者唐詠絮攝）

ET快訊
奧迪妹酒駕撞死晨運婦！兒悲訴「媽媽苦了幾十年」：太不公平了
快訊／松山機場跳電！一片漆黑　民航局緊急說明
威力彩飆3.4億　3生肖「財運爆棚」
老公做一件事！何嘉文怒飆罵：沒離婚我孬種
快訊／15縣市「豪大雨警報」　強降雨入夜開砸
她曝光「正面影片」聲援：講賴品妤假摔太沉重
快訊／賴品妤與媒體推擠摔倒　男友曾玟學發聲了
搭上瓦格納首腦飛機　空姐生前怨「不明原因延誤」！最後發文曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

奧迪妹酒駕撞死晨運婦！兒悲訴「媽媽苦了幾十年」：太不公平了

應徵直播主日薪5000！正妹衝銀行綁3帳戶　行員急喊：母湯喔

桃園11月大女嬰「被拋摔還吊掛1hrs」　社會局：托育員停職調查

貨車「開一半突迴轉」害廂型車撞上側翻　橫躺車道2駕駛輕傷

遊戲橘子又輸了！才被判賠丁特784萬　廣告不實抗罰200萬再吞敗

租的655萬BMW毀了！台74被夾擊重傷　修車至少要80萬...37歲男慘了

連偷7次香油錢狂撈20萬！假釋男落網...向「炸彈媽祖」下跪懺悔

21歲奧迪妹酒駕撞死人！IG譙髒話還交保　黃偉哲怒：無法接受

妙齡醉女車上狂吐還控運將性騷　他「鏡頭朝天」反逆轉曝真相

快訊／台北客運載24乘客突撞分隔島　4人受傷送醫「1人手骨折」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

香港人實測高雄過馬路！　主動禮讓、有視線死角？

奧迪妹酒駕撞死晨運婦！兒悲訴「媽媽苦了幾十年」：太不公平了

應徵直播主日薪5000！正妹衝銀行綁3帳戶　行員急喊：母湯喔

桃園11月大女嬰「被拋摔還吊掛1hrs」　社會局：托育員停職調查

貨車「開一半突迴轉」害廂型車撞上側翻　橫躺車道2駕駛輕傷

遊戲橘子又輸了！才被判賠丁特784萬　廣告不實抗罰200萬再吞敗

租的655萬BMW毀了！台74被夾擊重傷　修車至少要80萬...37歲男慘了

連偷7次香油錢狂撈20萬！假釋男落網...向「炸彈媽祖」下跪懺悔

21歲奧迪妹酒駕撞死人！IG譙髒話還交保　黃偉哲怒：無法接受

妙齡醉女車上狂吐還控運將性騷　他「鏡頭朝天」反逆轉曝真相

快訊／台北客運載24乘客突撞分隔島　4人受傷送醫「1人手骨折」

奧迪妹酒駕撞死晨運婦！兒悲訴「媽媽苦了幾十年」：太不公平了

美房貸利率飆至22年紀錄高點！　申貸買房比去年大降26％

快訊／松山機場傍晚跳電！國內線大廳陷一片漆黑　民航局緊急說明

台糖學苑轉型「租金最低2100元」　釋地蓋8000戶社宅

泰山聘前味全執行長蘇守斌　擔任幕僚長

3.45億元花朵項鍊絕美！DIOR高級珠寶來台　950萬元「鑽石踝鍊」奢華藏腳上

胡智爲2度牛棚沒問題　最快下周二軍登板

94歲阿嬤圓夢！意外成高齡網紅　孫女掌鏡：奶奶生來就大明星

陸委會有條件恢復陸客團　許舒博：交流要「開大門走大路」別搞小動作

Rain演出被觀眾「關燈抗議」！　台下一片黑...現場對比照太尷尬

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

社會熱門新聞

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

快訊／扁女婿趙建銘車禍！開法拉利超車不慎撞騎士

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

陳盈潔入獄住10人房　晚餐吃咖哩雞

獨／台電正妹女主管狂揮鐮刀　鐵製辦公桌被刺成蜂窩

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

即／淡水19歲男被活活打死　警逮2嫌

即／21歲熱褲妹酒駕　遭撞女路人被送回高雄亡

21歲奧迪女酒駕撞死婦人　起底在舞廳上班

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

男同學變帥哥！八大妹狂撩「做2年可以娶我嗎」

網紅行動電源爆炸起火！傷者正面照曝光

即／21歲奧迪熱褲妹酒駕撞死行人！10萬交保

更多熱門

相關新聞

館長也被推倒？連翻5圈狂吼「為什麼要推我」

館長也被推倒？連翻5圈狂吼「為什麼要推我」

民進黨立委賴品妤金（24）日被媒體追問父親賴勁麟請辭雲豹董事長一事時，因絆了一下跌倒，當下認為是記者撞到自己，氣憤大吼「為什麼要撞人？」畫面曝光後掀起外界討論。稍早館長陳之漢也分享模仿影片，只見他先是自撞腳架，接著又往前翻滾5圈，反應相當誇張。

即／高虹安涉貪完成分案　中籤合議庭曾審這些重案

即／高虹安涉貪完成分案　中籤合議庭曾審這些重案

爬山賞夜景！「感覺背後有人」男失足墜谷

爬山賞夜景！「感覺背後有人」男失足墜谷

追撞3車釀1死　北市這路段1小時抓4酒駕

追撞3車釀1死　北市這路段1小時抓4酒駕

男「手背插針筒」倒臥北捷廁所　真相曝光他慘了

男「手背插針筒」倒臥北捷廁所　真相曝光他慘了

關鍵字：

彰化毒品合興宮炸彈媽祖香油錢影音

讀者迴響

熱門新聞

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

快訊／扁女婿趙建銘車禍！開法拉利超車不慎撞騎士

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

LISA脫到剩比基尼「浴室自拍」！

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

抓包一番賞作假！孫生直擊衝突現場

更多

最夯影音

更多
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面