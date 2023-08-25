3方合作維護公法債權與交安　擴大查扣交通違規大戶、註銷車

▲行政執行署台南分署與交通部公路總局嘉義區監理所及台南市交通局，簽訂合作意向書，透過即時通報，增加查獲、扣押義務人之車輛之機會。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲對註銷車牌車輛仍行駛道路衍生的交通問題相當重視，為杜絕懸掛註銷牌照行駛道路以及大量積欠違規罰鍰拒不處理之情形，台南市交通局自2018年起，即與市察局、交通部公路總局嘉義區監理所台南監理站、法務部行政執行署台南分署，建立跨機關合作取締機制。

合作至今已查獲3124件的註銷車牌車輛、及1102件欠稅大戶的車輛，25日更特別簽訂合作意向書，將持續擴大與加強跨機關合作，杜絕違規拒罰民眾的僥倖心態。

交通局局長王銘德表示，為了強化市府執行交通違規大戶欠繳罰鍰及杜絕註銷車牌車輛仍在道路違規行駛的決心，交通局與交通部公路總局嘉義區監理所及法務部行政執行署台南分署25日特別簽訂合作意向書，透過台南市交通局建置智慧停車柱與路邊停車收費員查報機制，於發現交通違規大戶及註銷車牌車輛時，透過Line群組即時通報，增加查獲、扣押義務人車輛的機會，促進公法債權實踐與維護道路交通安全，也進一步杜絕違規拒罰民眾的僥倖心態。

交通局長王銘德強調，台南市交通局、警察局與台南監理站、執行署台南分署跨機關合作已行之有年，自2018年起建立LINE群組橫向溝通，執行逾檢註銷車輛及欠繳稅費、罰鍰等大戶車輛查報機制，定期由監理所及行政執行署更新前揭車輛清冊，透過交通局停車收費員路邊停車開單設備PDA，建置程式自動判別列管車輛後，通報警察機關(110勤務中心)及行政執行署，即時前往現場舉發及拖吊扣牌，迄至2023年6月計舉發牌照註銷車輛3124件、欠稅大戶車輛1102件。

交通局停車營運科陳英傑科長表示，為有效提升該查報效能，交通局特別運用智慧停車系統增訂程式判別註銷車輛，並透過LINE機器人通報機制，強化智慧化通報功能及路段覆蓋率，2019年起設置智慧停車柱422席納入查報功能，2023年已擴大至4000席；透過智慧科技，強化自動化通報流程。

交通局交通事件裁決中心劉佳峰主任指出，此次與監理及執行機關簽立合作意向書，加強並深化合作，運用智慧停車柱進行科技執法及 Line 群組的即時溝通聯繫，擴大執行範圍，將增加查獲、查封義務人所有車輛的機會，以有效嚇阻交通違規大戶及註銷車牌車輛仍行駛道路的情形。

交通局交通事件裁決中心再次呼籲民眾切勿心存僥倖，漠視法令，註銷車牌之車輛不可上路或停放於道路範圍，如註銷車牌的車輛欲上路，應依規定至監理機關重新領牌，以免觸法，民眾收到裁決中心寄發裁處罰鍰、監理機關寄發汽車燃料費繳納通知書，應按時繳納，如不繳納，案件將移送法務部行政執行署進行強制執行。

嘉義區監理所所長黃萬益表示，截至7月底，台南地區經監理機關通報市府交通局註銷牌照車輛有1415輛，多為逾行照上指定檢驗日期超過6個月牌照遭註銷，鑒於積欠交通違規、稅費、強制險違規等案件層出不窮，甚至發現累計高達950筆未結28萬8800元違規、欠繳燃料費2萬7213元、強制險違規2萬元，共33萬6013元之欠繳大戶，對公權力形成嚴重挑戰。

黃萬益指出，為展現政府一體之取締決心，實現社會公平正義，有效收繳吊註銷車牌，避免違規上路，監理所、執行署臺南分署及交通局擴大合作，共同簽訂合作意向書，執行違章車輛拖吊，並透過科技LINE群組即時通報，鎖定牌照註銷及欠款大戶車輛地點，機動前往取締、查扣車輛，擴大執行成效，呼籲車主朋友，應依行照上檢驗日期辦理定期檢驗，以免遭受罰鍰或牌照註銷，如牌照已遭吊銷或註銷應盡速繳回監理機關，以免違規上路受罰。

