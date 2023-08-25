兒失聯母急找人！車停無人暗巷嚇一跳　因低血糖冒昏倒急搶救

▲彰化男血糖過低昏迷送醫。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導



彰化溪湖鎮一名婦人擔心白天就外出工作的兒子，深夜還沒回家，打電話也沒接，焦急的外出找人，並向巡邏員警請求協助，經警方調閱路口監視器，在埔心鄉五通北路附近一處無人出入的地方尋獲，人已經神智不清、昏迷在駕駛座，警方立即報請119協助就醫，經診療為血糖值過低，所幸無大礙。

這起案件發生在22日深夜，溪湖警分局舊館派出所警員鄭羽盛、吳俊毅，擔任巡邏勤務時，一名婦人神色慌張的說，兒子是在工廠擔任檢修勞動人員，白天外出工作到深夜，沒回家打手機也沒接，平日生活單純，從未與人發生嫌隙，如今卻失聯了，很怕是在返家途中發生意外，正要外出找人。

▲彰化男血糖過低昏迷送醫。（圖／警方提供）

員警一聽立即通報請求線上協尋，經調閱路口監視器，找到男子行車路線，研判最後出現在埔心鄉五通北路一帶，終於在1小時內尋獲蘇男駕駛的箱型車，車子仍怠速中，停放在人煙罕至之處，人已經臉色蒼白神智不清昏迷。

警方見狀立即通報119救護人員到場協助就醫，經救護人員初步檢傷確認為是血糖數值過低，導致男子昏迷於車內，醒來後的男子說，當時正要返家，知道自己出現症狀，怕會造成意外，立即將車駛進無人巷弄內，要打電話求救也來不及了，家人更是感謝警消大力協助。