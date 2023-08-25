「機能服」成長142% 　東森購物網消費再抽千元樂透金

▲8/30(三)將迎來中元節，東森購物網特別規劃中元普渡懶人包頁面，讓消費者能一頁購足，提供多種價位的熱銷食品拜拜箱，全館商品下殺5折起。（圖／東森購物提供）

消費中心／採訪報導

暑假正是與三五好友出遊的最佳時機！許多喜愛戶外活動的朋友，也趁著好天氣踏足台灣各地山區、海邊遊玩，享受大自然。根據東森購物網ETMall在暑假期間的統計，機能服飾的銷售量成長就達142%。而山區氣候變化大，加上近期是雷雨季，選擇服飾除了要清涼透氣，兼具「防水」及「便攜」功能。東森購物網ETMall也看準消費找需求推優惠，即起至8月31日推出機能服超級品牌日促銷，包含戶外趣 FUNOUTDOOR、NEW FORCE 及Timberland等多款知名戶外品牌分別下殺3折起，而且現在只要購買機能服飾消費滿$6,888，參加登記還可抽$1,000元樂透金。



機能服飾該怎麼挑? 根據東森購物網統計「涼感」、「防潑水」、「防曬」「吸濕排汗」是消費者在挑選機能衣主要的關鍵字，女性消費者還會重視「美觀」及「舒適度」，例如【KISSDIAMOND】推出的冰絲涼感九分速乾褲就成為東購網站近期熱賣機能服飾銷售第一名，其次為【戶外趣】男薄款耐磨9口袋防潑水彈性防曬長褲。

▲德國【戶外趣 FUNOUTDOOR】的超彈多口袋防潑水透氣長褲在這方面成為了不少露營者的首選，原價$6,800，東森優惠價現在只要$1,280起。（圖／東森購物提供）

挑選機能服飾，消費者多選擇科技材質，德國【戶外趣 FUNOUTDOOR】的超彈多口袋防潑水透氣長褲在這方面成為了不少露營者的首選，原價$6,800，東森優惠價現在只要$1,280。【遊遍天下 GLOBE TROTTER】男女款冰涼抗UV防曬彈力涼感連帽外套，不僅吸濕排汗，外觀也很時尚，原價$3,280，東森優惠價$990。【NEW FORCE】的高彈防曬可拆式大帽簷輕薄外套，在功能上滿足了露營的需求，更在設計上展現出特色的個人風格，原價$1,880，東森優惠價$649。【Timberland】的經典口袋短袖T恤，質感舒適，剪裁俐落，原價$1,100，東森優惠價$558。【OB嚴選】與人氣YOUTUBE頻道「黃阿瑪的後宮生活」，合作推出的聯名埃及拍立得大合照印花T恤，為露營增添拍照豐富性與朋友間的趣味話題! 而機能襪也是戶外活動的熱銷商品，【FOOTER除臭襪】選用透氣、乾爽、舒適材質製作，通過國家SGS認證，為露營健行減輕腳部的壓力。

▲【Timberland】的經典口袋短袖T恤，質感舒適，剪裁俐落，原價$1,100，東森優惠價$558。（圖／東森購物提供）

▲【遊遍天下GLOBE TROTTER】男女款冰涼抗UV防曬彈力涼感連帽外套，不僅吸濕排汗，外觀也很時尚，原價$3,280，東森優惠價$990。（圖／東森購物提供）

便攜美食也是在露營中不可或缺的元素，來自【靜思書軒】的淨斯豆漿粉，富含大豆蛋白、維生素B群、維生素E等營養，體積小好攜帶，並且易於沖泡，成為露營者在野外保持體力的不二之選，同時也提供了多種口味，滿足不同口味的露營者需求。



透過巧妙的服飾搭配和精心挑選的露營裝備，越來越多的人開始追求時尚露營的新風潮，將大自然的美與個人風格完美結合。但享受大自然美好之餘，還是要提醒民眾，大自然中仍藏著許多危險因子，露營在外時務必做足事前準備，小心安全。

▲【OB嚴選】與人氣YOUTUBE頻道「黃阿瑪的後宮生活」，合作推出的聯名埃及拍立得大合照印花T恤。（圖／東森購物提供）

▲【FOOTER除臭襪】選用透氣、乾爽、舒適材質製作，通過國家SGS認證，為露營健行舒緩腳步壓力與疲勞感，東森超值活動FOOTER全館現在3 雙85折，6 雙8 折，10雙75折。（圖／東森購物提供）

