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全台最大戶外裝備二手市集「舊市凹逗」　9／2、3南港瓶蓋工廠邀你一起探索永續

▲▼舊市凹逗,二手,露營,市集,登山,衝浪,潛水,永續,泊人ANKR,綠夏生活節。（圖／業者提供）

▲「2022 第一屆 舊市凹逗 戶外裝備二手市集」將在9/2、3週末登場。

圖、文／集思會展事業群提供

全台最大戶外裝備二手市集「第二屆 舊市凹逗」將於9月2日至3日於台北瓶蓋工廠台北製造所舉辦，以「露營、登山、衝浪及潛水」為主題，共有20餘間知名戶外品牌業者、近30組個人攤主響應參與。活動以「探索永續」的思維出發，規劃一系列精彩的活動，包含：I ❤ CHILL分享會、自然音樂派對、永續主題餐飲市集、二手戶外裝備市集...等豐富內容，邀請你週末來瓶蓋工廠走走，聽聽講座、逛逛市集，體驗美好的戶外生活，一起成為富有「永續生活態度」的「凹逗咖」。

▲▼舊市凹逗,二手,露營,市集,登山,衝浪,潛水,永續,泊人ANKR,綠夏生活節。（圖／業者提供）

▲「2022 第一屆 舊市凹逗 戶外裝備二手市集」各類陸上水上戶外運動裝備二手交流。

集結露營、登山、露營、衝浪玩水…等二手過季品出清，交流挖寶撿便宜

本屆「凹逗市集」邀請了許多認同理念的品牌主及個人攤主共同參與，包含台灣露營知名品牌Outdoorbase、Outthere好野同樂會；永續戶外品牌COOCEAN、MuiiSwim，衝浪生活選物Vast、Mu Surf…等，共20餘家知名品牌商家等知名品牌業者響應，提供瑕疵品或展示品出清、優惠折扣…等。另外更有近30組個人攤主響應參與，將自己「露營野營」、「登山健行」「衝浪潛水」的舊愛裝備，透過實體交易市集轉讓給下一位有緣人。期待在舊市凹逗市集裡，促成新舊用品的交易，達到物盡其用、永續交流之理念。

▲▼舊市凹逗,二手,露營,市集,登山,衝浪,潛水,永續,泊人ANKR,綠夏生活節。（圖／業者提供）

▲「2022 第一屆 舊市凹逗 戶外裝備二手市集」戶外攤位，有各類登山、露營、衝浪、潛水裝備。

談永續不無聊，最Chill的「凹逗咖分享會」領你走入永續戶外生活

為了推廣永續精神，本次活動邀請到許多在登山、潛水界、衝浪及露營…等領域富「永續生活態度」的「凹逗專家」，進行為期兩天共九場之「I❤️Chill分享會」；講者包含：台灣知名山岳攝影師與作家「雪羊視界」將帶來他人生第一座百岳「趣你的玉山」經驗談；經營自由潛水YouTuber Josh關關，將與各位分享自由潛水世界的美好；開著露營車全台趴趴走的YouTuber頭城小夫妻，熱愛大自然的他們要與大家聊聊「無痕露營」的守則；更感謝Kawas 嘉瓦士山岳生態影展支持，邀請到赤心巔峰的楊守義導演分享「戶外運動紀錄片故事怎麼說」，一窺拍攝戶外運動紀錄片的挑戰以及一部好看的運動紀錄片是如何產製的。

期待透過各領域的達人分享，能傳達民眾以正確、友善的方式走入山海，在親山近海之虞也能將永續思維帶入生活、友善的對待這片土地。分享會內更與「Naturdise戶外裝備咖啡館」合作，提供餐飲銷售服務，讓你邊喝咖啡、邊CHILL的聆聽分享，度過悠閒放鬆的時光。

▲▼舊市凹逗,二手,露營,市集,登山,衝浪,潛水,永續,泊人ANKR,綠夏生活節。（圖／業者提供）

▲「2022 第一屆 舊市凹逗 戶外裝備二手市集「個人攤主支持永續理念參與舊市凹逗二手市集。

首次跨界與音樂品牌「泊人ANKR」合作，邀你走入自然之境的永續音樂派對

除了二手市集與分享會外，本屆首度邀請從自然角度出發的音樂品牌「泊人ANKR」合作，於9月2日晚間6點於瓶蓋工廠M棟舉辦「藥在山裡 //\ 光霧山屋 Mountain Refuge Vol.2」之永續音樂派對活動，邀請各位一起進入山屋，隨音樂蔓延，在城市裡重現山境體驗。各組 DJ 將用音樂詮釋不同海拔的山境感受。更與雷射創作 ｘ VJ 投影：燈光藝術家 - Aka 張方禹合作，創造獨一無二的音樂體驗。Lineup包含：日本嘉賓KEI 敬、ZELIA、KÄTE；INN b2b Aka Chang 、Gazer b2b Archer…等。期待在這場音樂派對中，引領你一起走入山林，啟發你對自然環境更多的角度想像。

▲▼舊市凹逗,二手,露營,市集,登山,衝浪,潛水,永續,泊人ANKR,綠夏生活節。（圖／業者提供）

▲音樂品牌「泊人ANKR」合作，於9月2日晚間6點於瓶蓋工廠M棟舉辦永續音樂派對活動。（圖／泊人ANKR提供）

▲▼舊市凹逗,二手,露營,市集,登山,衝浪,潛水,永續,泊人ANKR,綠夏生活節。（圖／業者提供）

▲▼上圖為礦石聲音體驗工作坊。下圖為泊人ANKR戶外演出。（圖／泊人ANKR提供）

▲▼舊市凹逗,二手,露營,市集,登山,衝浪,潛水,永續,泊人ANKR,綠夏生活節。（圖／業者提供）

與綠夏生活節攜手舉辦「綠夏生活節 x 舊市凹逗」市集，探索自然與永續的美好

戶外餐飲市集亦與以永續為核心的「綠夏生活節」共創「綠夏生活節 x 舊市凹逗」餐飲市集，活動以循環經濟、蔬食料理為核心，參與市集的攤位將展示各種環保、戶外相關商品和服務，提供蔬食選項、環保餐具…等。此外，活動現場更邀請到 Bar Mood、豪邁威士忌舉辦品飲會，為大家帶來多款使用OATSIDE 職人燕麥植物奶的蛋奶素調酒…等永續體驗，讓民眾可以在活動中一同探索自然與永續的美好。

▲▼舊市凹逗,二手,露營,市集,登山,衝浪,潛水,永續,泊人ANKR,綠夏生活節。（圖／業者提供）

▲「綠夏生活節」此次則共創「綠夏生活節 x 舊市凹逗」餐飲市集。（圖／綠夏生活節提供）

「舊市凹逗」是專注推廣永續戶外生活的品牌，邀請你9月2日及3日來瓶蓋工廠走走，一起走入凹逗咖的世界；帶著Chill的心情，聽聽講座、逛逛市集。與我們一起「探索永續，遇見美好戶外生活」。活動免票入場，索票請洽ACCUPASS活動通官網。

【活動資訊】
第二屆 舊市凹逗
- 時間：2023.9/2（六）、9/3（日）上午11時至下午7時
- 地點：瓶蓋工廠台北製造所（台北市南港區南港路二段13號）
- 舊市凹逗活動官網：https://www.ogfm.com.tw/
- 免費索票：https://reurl.cc/nDy83X

【合作伙伴】
- 泊人ANKR永續音樂派對：https://ankr-tw.kktix.cc/events/mountainrefuge2
- 綠夏生活節：https://greeny.hwstud.io/

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