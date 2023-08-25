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蘇拉恐襲台！南投「最慘加油站」現況曝　老闆急喊：賣擱來啊

▲仁愛鄉南豐村加油站內土石已清空，一旁野溪仍加緊進行疏濬。（圖／「DU 雙魚的海邊」粉絲專頁提供，下同）

▲仁愛鄉南豐村加油站內土石已清空，一旁野溪仍加緊進行疏濬。（圖／「DU 雙魚的海邊」粉絲專頁提供）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉於月初遭受卡努颱風外圍環流引發豪雨重創，位於台14線上的南豐村加油站自921地震後第4度被土石流埋沒，慘淪「明星災區」；如今土石雖已清空，但台灣南方海面再度生成蘇拉颱風，加油站業者和野溪清淤工程人員擔心歷史重演，不禁都大呼：「麥擱（台語：別再）來啊！」

根據中央氣象局資料，輕度颱風蘇拉已於24日下午生成，並有增強至中度颱風的趨勢，未來數天將於菲律賓呂宋島東方海面緩慢移動，下週一前雖對台灣暫無直接影響，但下週二起東半部降雨漸增，另據國外預估路徑，有可能成為近年首個中心登陸的颱風。

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▲南豐村加油站內泵島等設備幾近全毀。（圖／「DU 雙魚的海邊」粉絲專頁提供）

▲南豐村加油站內泵島等設備幾近全毀。（圖／「DU 雙魚的海邊」粉絲專頁提供）

堪稱「全台最慘」的南豐村聖本篤加油站，經各相關單位努力清除土石，在卡努風災後約9天終於重見天日，如今站內已清理乾淨，但泵島等設備幾乎全毀，短時間無法恢復營運。

而這次風災土石流源於眉溪支流南山溪等多條野溪，溢流過加油站旁野溪的擋土牆而掩沒全站，目前野溪河道也加緊清淤工程；工程人員透露，日前每逢山區午後大雨仍會導致野溪溪水暴漲、耽誤清淤進度，如今又有颱風要來，只能祈禱剛「出土」的加油站能平安度過。

仁愛鄉長江子信則表示將進行超前部署、備妥防颱物資，一旦氣象局、水保署的颱風和雨量預估達到警戒值，就會進行人員撤離，縣府道路開口契約廠商人員、機具也會提前進駐。

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卡努颱風仁愛鄉土石流災情南豐村加油站野溪疏濬

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