【廣編】安養KGC瓊斯盃秘密武器大公開！運動員最佳助「力」　正官庄「六年根高麗蔘」補氣補力助攻MVP

▲安養KGC有別於其他隊伍補充能量飲料，補充正官庄「活蔘28D MACA」以及「高麗蔘精EVERYTIME」來維持活力。

圖、文／正官庄提供

國際體壇盛事第42屆瓊斯盃完美落幕，本屆冠軍由美國獲得，中華隊一舉榮獲亞軍的佳績，而季軍則由韓國安養KGC拿下，本次瓊斯盃除了球員表現與戰況備受矚目外，球員在場邊的一舉一動也成亮點，就有不少媒體爭相報導安養KGC隊員們在中場休息時大啖「正官庄」，紛紛表示難道這就是韓國代表隊的秘密武器？其實正官庄不只是一般民眾補氣補力的好幫手，對於運動員來說，日常補充正官庄不僅可提升保護力，更可幫助增強體力、補充運動時所需能量，韓國安養KGC曾表示，在練習時或比賽皆會補充正官庄「高麗蔘精EVERYTIME」以及「活蔘28D MACA」！

安養KGC主力球員朴智勳表示：「正官庄旗下產品皆含六年根高麗蔘成分，可助維持最佳表現，可說是隊上的助攻MVP」。活蔘28D MACA含頂級黑馬卡提升戰鬥力，朴智勳說：「正官庄『活蔘28D MACA』與『高麗蔘精EVERYTIME』是這次比賽的秘密武器，連9天的比賽中，很需要補充能量，透過一小包即刻補給，推薦給台灣運動員與球迷！」。更多資訊請洽門市或上正官庄官方購物網：https://www.kgcshop.com.tw