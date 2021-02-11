挑選人蔘、鹿茸「來路不明千萬要拒買」　醫：補不成恐傷身



▲紐西蘭採散養方式飼養鹿隻，減少鹿群聚集生病的可能。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台灣民眾多使用中藥材進行身體調理，其中人蔘、鹿茸常常是養生補品的首選，有醫師建議，選擇藥材時需留意產地，避免買到來路不明的中藥材，否則補身不成更可能傷身。此外，鹿茸出口大國紐西蘭鹿業局駐台代表也說，紐國生產的鹿茸有專有的朔源標籤，藉以保障消費者食安。

中華民國中醫師公會全國聯合會常務理事陳潮宗說明，民眾在進行日常調理時，應掌握各種食補的特性，除視自身體質進行調理外，也需要留意避免買到來路不明的中藥材。

陳潮宗指出，以鹿茸而言，其擁有豐富的維生素、卵磷脂、胺基酸、生長因子及大量軟骨素，可幫助人體提升元氣並滋補強身，而市面上多數進口鹿茸是來自於紐西蘭，由於當地十分適合紅鹿生長，該國鹿茸品質受到國際肯定，紐西蘭成為現今全球鹿茸最大的生產國、出口國，佔全球產量高達30%。

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▲紐西蘭產鹿茸會加上朔源標籤確保品質。（圖／記者游宗樺翻攝）

紐西蘭鹿業局駐台代表Seamus表示，鹿茸為雄鹿的嫩角，在尚未長成硬骨時採收，剛採下的鹿茸帶茸毛、含血液。雄鹿的角1天可生長約2公分，新生的鹿角成長75至80天即可採收，每年可採收1到2次，過程中採局部麻醉的方式減少鹿隻痛苦。鹿茸採收逾期即硬化成沒有經濟效益的鹿角，久了更會自然脫落，其實由專家定期採收，「反而有助紅鹿的生存。」

Seamus補充，紐西蘭採散養方式飼養鹿隻，減少鹿群聚集生病的可能，依據紐西蘭政府規定，平均每甲土地只能飼養約7隻鹿，讓鹿每天可自由奔跑數百公里。且飼養過程不使用人工添加飼料、不施打抗生素、生長激素等，藉此維持天然放牧的最佳環境。

Seamus強調，紐西蘭鹿茸擁有嚴謹的產銷履歷認證，從鹿隻培育、專業人道採茸法到採茸後的保存均有嚴格規範，採收下來的鹿茸皆會貼上專屬條碼，可用來追朔來源及產地，每一支鹿茸都有它獨一無二的產銷履歷，以利品質追蹤確保消費者權益。

▲紐西蘭鹿業局駐台代表Seamus。（圖／記者游宗樺翻攝）

陳潮宗補充，與鹿茸同為健康食品，有「百草之王」之稱的人蔘，其中尤以6年根高麗蔘品質為佳，以正官庄的高麗蔘產品而言，其中富含30多種人蔘皂苷，有助於調節生理機能、抗疲勞及促進新陳代謝，與鹿茸均能有效提升免疫力，其中鹿茸長期食用能強化骨骼發育，也能調節女性更年期障礙及延緩老化，為男女通用的補品選擇。