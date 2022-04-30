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送健康給媽咪！6大實用保健食品推薦　讓她每天氣色好到自帶女神光

▲▼ 母親節 。（圖／品牌提供）

▲照顧媽媽，今年母親節就把健康送給媽咪，維持好氣色與活力。（圖／正官庄提供）

消費中心／台北報導

一早起來送小孩上學，再匆匆趕去上班，下班回家還要包辦家事，從白天忙到晚上，煮飯、洗衣、打掃、盯孩子功課等全家大小事樣樣來，看著媽媽為家庭付出、操煩，青春歲月都奉獻給了家人，一回神才驚覺媽媽的白頭髮變多了、臉上也浮出了幾道歲月痕跡、行動力不像從前敏捷，不知不覺”她”已漸漸年邁。對於正在打拚的子女來說，衝事業雖然重要，但有空也要多回家陪伴媽媽，如果無法時時刻刻待在身旁，那就用保健食品照料家人的健康吧！ETtoday精心挑選了幾款人氣超夯的保健食品，幫媽媽從裡顧到外，保有滿滿元氣活力，每天都有好氣色！

母親節禮物推薦1：6年根高麗蔘打底補氣
隨著年紀增長，體力不足越來越明顯，老是感到有氣無力，動不動就喊累，除了調整生活作息及均衡飲食外，也可參考中醫角度，透過補氣來推動代謝。扶原中醫診所總院長郭大維醫師認為，正官庄系列產品含有增強體力的嚴選6年根高麗蔘，能快速平衡全方位保護力。

提到「蔘」入打底概念，俗稱「紅金」的6年根高麗蔘，可以增強體力、推動新陳代謝，還可提升保護力，是補氣首選！全球第一人蔘品牌正官庄（註一）的「高麗蔘粉EVERYTIME」榮獲衛福部「免疫調節」健康食品認證，採用天然整株6年根高麗蔘直接研磨成粉，原料單純喝得出濃純蔘香，輕便條裝方便攜帶，適合經常要加班打拼的職業媽媽，隨時隨身調節免疫力、補充元氣，讓自己保持在最佳狀態，就連全素者也能放心食用！若想要即刻讓氣力、保護力滿點，也推薦門市販售的3倍濃醇版「高麗蔘精EVERYTIME PLUS」，隨時隨地快速補氣補活力，其中還含有果寡糖，幫助維持消化道機能。

▲▼ 正官庄 。（圖／品牌提供）

▲正官庄經典熱銷的「EVERYTIME」明星系列，以六年根高麗蔘溫補調理，快速補氣補力，提升保護力！（圖／翻攝自正官庄官方購物網）

母親節禮物推薦2：魚油促進新陳代謝！
光靠飲食，魚油的攝取不一定足夠，魚油裡頭富含Omega3、DHA、EPA維護代謝健康、有感順暢，是許多人作為日常基礎保護力的選擇。此外，購買魚油應查看魚種來源、吸收型式、日攝取量、檢驗認證等，建議購買前先行諮詢專業醫療人員。

保健食品,健康食品,營養品,魚油（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲能夠促進新陳代謝的魚油，也是很熱門的保健食品。（圖／取自免費圖庫pixabay）

母親節禮物推薦3：媽媽好氣色就靠它！
 不光是提升保護力與增強體力，當了媽媽也要維持光采亮麗，這時候就可以考慮韓妞最愛的保健食品，省時不費力養出韓國歐尼透亮美妍。主打氣色紅潤的GoodBASE系列，首推韓劇女主拍戲必備款「高麗蔘紅石榴精華飲」，除了有6年根高麗蔘萃取，也添加紅石榴精華，其內含石榴多酚、鞣花酸、花青素、維生素等多種營養素，讓氣色由內亮起來，元氣好又紅潤，不管走到哪都自帶女神光。此外，針對「高麗蔘紅石榴飲」，正官庄在今年母親節還特別推出門市限定款「蔘愛媽咪永生花禮盒」，享單組特價NT$1,680(原價NT$1,880)，「蔘愛媽咪永生花禮盒」精心選用日本進口永生康乃馨，獻上浪漫愛意，還可以讓媽媽用高麗蔘石榴飲Pouch維持氣色紅潤及甜甜好心情，絕對是元氣美妍夢幻逸品！

正官庄（圖／翻攝自正官庄官方購物網）

▲美妍擔當 GoodBASE系列，酸甜口感，讓媽媽喝出紅潤氣色。（圖／翻攝自正官庄官方購物網）

正官庄蔘愛媽咪（圖／業者提供）

▲門市獨家限量「蔘愛媽咪永生花禮盒」，精心選用日本進口永生康乃馨，還有GoodBASE高麗蔘石榴飲守護美妍力。（圖／品牌提供）

母親節禮物推薦4：益生菌調整體質　好順暢

現代人因為長期久坐、缺乏運動，加上飲食習慣不良、機能運作不佳，使得常有堵塞不通暢情況，無法天天感受清新順暢，而面有難色，而益生菌是許多人會選擇的保健食品，相關產品種類瑯滿目，從優格、優酪乳、粉包、果凍到膠囊等，益生菌幫身體打造良好活性環境，順暢不卡卡。

腸道,腸胃,保健（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲順暢不卡卡，媽媽不再面有難色。（圖／取自免費圖庫pixabay）

母親節禮物推薦5：「和愛樂」調節女性生理機能

面對不同年齡階段的身體變化，像是沒來由的突然心情低落、元氣不足，正官庄也貼心為女性專門打造了和愛樂系列，其中，調理女性生理機能推薦「和愛樂 本」，選用6年根高麗蔘搭配大豆、茯苓、白芍及當歸等配方，可幫助入睡、放鬆心情等，其中也有石榴植化素來提升美妍力，全方位呵護每一天，讓媽媽在第二青春期依然盛放。

而平常久坐辦公室缺少運動、太陽曬得少，擔心日常飲食鈣攝取不足，想透過營養補充品適時補充，可透過「和愛樂 蔘立錠」，其內含有補氣關鍵的6年根高麗蔘、滋補的大豆萃取物、多種礦物質的珊瑚鈣，讓妳行動不卡卡，好氣色、好吸收、好活力一次擁有！

正官庄蔘愛媽咪（圖／業者提供）

▲「和愛樂 本」保健飲品讓女性不論在哪個階段都有健康好心情。（圖／品牌提供）

母親節禮物推薦6：雞精增強體力up up

母親節親自下廚秀一下廚藝，燉煮一鍋雞湯幫媽媽進補也不妨是個不錯的選擇，尤其在大環境挑戰下替媽媽增強體力及保護力一舉兩得！而若是直接送上雞精這類健康補給品也很不錯的選擇，汲取雞精精華。除了傳統原味，現在還有添加不同養身草本的複方口味，選擇多樣，營養也更豐富完整。

茶,雞精（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲送上滿滿精華的雞精，幫媽媽好好補一下。（圖／取自免費圖庫pixabay）

更多資訊請洽門市或上正官庄官方購物網：https://www.kgcshop.com.tw

註一：資料來源官網

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關鍵字：

正官庄母親節送禮GoodBASE高麗蔘和愛樂健康保健保健食品

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