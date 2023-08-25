討2000債務強押拘禁鐵棍爆打！恫嚇：沒錢就繼續打　5煞下場曝

▲楊姓男子夥同王男與3名少年藉口2000元債務問題，將曾姓男子拘禁控制持鐵棒毆打並逼迫交錢，警方循線逮捕5人。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子今年1月間認為曾姓男子積欠2000元債務未還，竟夥同王姓男子與3名少年約曾男外出談判，趁機強押至民宅拘禁控制行動，再分持2支鐵棒將曾男痛毆成傷，還逼迫「給2000元，否則繼續打」等語恫嚇，曾男無奈打電話向媽媽求援，曾母隨即報警趕到現場，員警當場拘捕楊男等5人到案；桃園地檢署偵結依加重強盜未遂罪嫌將楊男、王男起訴，另3名少年則移由桃園少年法庭審理。

檢警調查，19歲的楊姓少年認為同為19歲的曾姓男子欠其2000元遲遲未還，竟動歪腦筋想逼債，找來23歲王姓男子與楊姓等3名未成年少年助陣，於今年1月28日凌晨1時許，由楊男以商討債務為由約曾男在八德區某處民宅前見面，曾男騎車赴約，到場後機車鎖匙隨即被楊男等人取走，並強押曾男至附近民宅。

曾男被押入民宅後隨即遭楊男等5人控制行動，楊等人分持2支鐵棒或徒手痛毆，導致曾男全身多處擦挫傷與瘀傷，楊男恫嚇「給他2000元，否則就繼續打；不快一點給交代，就繼續打；找人去你家樓下堵你，堵到就繼續打，敢報警也繼續打」等語，曾男無奈打電話向媽媽求援，曾母獲悉後帶著警方趕到現場，員警當場將楊男等5人逮捕到案。

桃檢複訊時，楊男等人坦承犯行，檢方根據警方提供現場照片、曾男診斷證明等佐證，認為楊男等人犯行明確，偵結依加重強盜未遂罪嫌將楊、王2人起訴，另同案楊姓、周姓與戴姓3少年則移由桃園法院少年法庭另案審理。