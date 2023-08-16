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社會 社會焦點 保障人權

女奔竹市府陳情…狼警鎖門抓胸逼套弄：不可以說出去喔

▲桃園市葉姓男子2020年10月間與友人在酒店喝酒，結束後搭乘友人女友機車，卻趁勢襲胸猥褻多達6次，隨後還撲倒女子欲脫衣強制猥褻，女子高聲呼救才脫困。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新竹員警猥褻前來陳情的弱智女，遭判關2年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／新竹報導

新竹警察保安隊一名潘姓員警在值勤時，遇見中度智能障礙女子小芷（化名）來陳情，潘員卻拿餅乾、糖果稱願意提供協助，將她帶進服務中心、拉她的手強行幫自己打手槍，事後更恫嚇「不可以說出去喔」。一、二審皆依公務員犯強制猥褻罪處2年。

判決指出，潘員於2020年1月23日上午獨自在新竹市政府警衛室值勤，當時小芷為尋求法律協助，持陳情紙板進入市政府，潘員經詢問得知小芷是中度智能障礙者，拿出飲料、餅乾和糖果稱可提供其協助，請小芷進入一旁服務中心。

2人進入後，潘員先囑咐小芷不要離開，獨自離開將門鎖上去上廁所，返回後又鎖門，詢問「可以幫我按摩嗎？」，小芷不疑有他起身按摩，潘員卻強行伸手抓胸，再拉她的手替自己套弄生殖器，小芷驚慌拒絕「這不是按摩」，潘員仍持續動作，結束後要求「這不可以說出去喔」才放其離去，但小芷逃出後立刻報警處理，潘員惡行才曝光。

審理時潘員是看到小芷又餓又累才會拿吃的給她，而值班台不適合吃東西，才請到服務中心內，且她離開時並無慌張神情。

法官認為，小芷陳述之內容若非親身經歷，應難以憑空杜撰，根據監視器畫面，小芷踏入大廳時並無潘員所稱的疲累情況，且受性侵猥褻的被害人反應不一，是否顯露驚慌、恐懼隨人而異，不能以小芷未顯露慌張神情作為對潘員有利之判斷，依公務員假借職務上之機會，故意對心智缺陷之人犯強制猥褻罪處有期徒刑2年，案經上訴二審遭到駁回。全案仍可上訴。

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