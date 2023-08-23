洛陽現白色「不明物體」從天而降　防護服員警交管封路團團包圍

記者魏有德／綜合報導

河南洛陽西工區王城大橋附近21日晚間突然傳出有「不明物體」從天而降 ，還將路面砸出一個大坑。目擊民眾拍下的影片顯示，這個不明物體用白色的大型袋子包裝，從外觀上無法看出裡面到底放有什麼東西，因此，到場的警方人員和身穿黃色防護衣的工作人員嚴陣以待，將周圍道路暫時封控，防止出現意外。

▲身穿全套防護服的工作人員。（圖／翻攝大象新聞）

《環球時報》報導，8月22日，洛陽市西工區消防大隊一名工作人員表示，目前已經確定該「不明物體」是農用氯化銨，不是危險物品，專業人員已經拉走處理了。

▲消防車在白色不明物體周邊警戒。（圖／翻攝大象新聞）

現場畫面顯示，該不明物體通體白色，呈不規則狀，體積偏大，路面被其砸出一個大坑，估計重量也不輕，同時，周邊道路也被警方封鎖，除到場處理的員警，還有多輛消防救護車輛戒備，還有身穿黃色防護服的工作人員正進行排查勘驗。

▲白色不明物體最終被證實為農用氯化銨。（圖／翻攝大象新聞）

據了解，農用氯化銨為市面上常見的化學肥料，主要用於提供植物生長所需的氮元素，性質較為穩定，不易自燃、爆炸，對環境和人體也無明顯危害。不過，這樣一大包的農用氯化銨為何路掉洛在城市的大馬路上，相關人員還需進一步取證調查。

