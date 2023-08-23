　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

洛陽現白色「不明物體」從天而降　防護服員警交管封路團團包圍

記者魏有德／綜合報導

河南洛陽西工區王城大橋附近21日晚間突然傳出有「不明物體」從天而降 ，還將路面砸出一個大坑。目擊民眾拍下的影片顯示，這個不明物體用白色的大型袋子包裝，從外觀上無法看出裡面到底放有什麼東西，因此，到場的警方人員和身穿黃色防護衣的工作人員嚴陣以待，將周圍道路暫時封控，防止出現意外。

▲洛陽傳出一白色不明物體從天而降，將路面砸出一個大洞。（圖／翻攝大象新聞）

▲身穿全套防護服的工作人員。（圖／翻攝大象新聞）

《環球時報》報導，8月22日，洛陽市西工區消防大隊一名工作人員表示，目前已經確定該「不明物體」是農用氯化銨，不是危險物品，專業人員已經拉走處理了。

▲洛陽傳出一白色不明物體從天而降，將路面砸出一個大洞。（圖／翻攝大象新聞）

▲消防車在白色不明物體周邊警戒。（圖／翻攝大象新聞）

現場畫面顯示，該不明物體通體白色，呈不規則狀，體積偏大，路面被其砸出一個大坑，估計重量也不輕，同時，周邊道路也被警方封鎖，除到場處理的員警，還有多輛消防救護車輛戒備，還有身穿黃色防護服的工作人員正進行排查勘驗。

▲洛陽傳出一白色不明物體從天而降，將路面砸出一個大洞。（圖／翻攝大象新聞）

▲白色不明物體最終被證實為農用氯化銨。（圖／翻攝大象新聞）

據了解，農用氯化銨為市面上常見的化學肥料，主要用於提供植物生長所需的氮元素，性質較為穩定，不易自燃、爆炸，對環境和人體也無明顯危害。不過，這樣一大包的農用氯化銨為何路掉洛在城市的大馬路上，相關人員還需進一步取證調查。
 

ET快訊
「蘇拉」颱風最快下周生成！　今大台北又有暴雨
快訊／李玟公司終於出手！　突發聲明
遭砍131刀！他虛弱喊「我快沒氣力」　女友以為健身
「網紅」性侵舞伴！　經紀人2字害他慘了
快訊／陸再宣布「實彈演習」！
陳盈潔狂嘔吐！　跳過看守所「直送女監」
機車遭亂移收違停罰單！　他火大檢舉整條街

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

緬北詐騙吸收「員工」身份再變化　「外語流利」留學生成鎖定目標

陸健身巨頭爆停業欠薪　老闆「賣房救公司」：絕不會跑路

大陸再宣布「實彈演習」！　預告福州連2天炮兵實彈射擊

撫州前市委書記「挖呀挖」被判無期徒刑　用1／10電力助虛擬挖礦企業

港府禁日本10縣水產品「無放寬時間表」　將公布輻射檢測結果

瘋傳華為將「3.2萬名科學家移籍」　公司闢謠：無中生有

南非高規格接待習近平　兩國簽訂25合作文件「深化一帶一路」

洛陽現白色「不明物體」從天而降　防護服員警交管封路團團包圍

幫7月寶寶洗澡「癲癇突發作」！媽昏迷15分鐘…醒來發現孩子已溺死

日本將排放核廢水　北京召見日大使抗議：將採取必要措施

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

7旬婦疑闖紅燈被撞飛　重摔頭顱骨折送醫亡

緬北詐騙吸收「員工」身份再變化　「外語流利」留學生成鎖定目標

陸健身巨頭爆停業欠薪　老闆「賣房救公司」：絕不會跑路

大陸再宣布「實彈演習」！　預告福州連2天炮兵實彈射擊

撫州前市委書記「挖呀挖」被判無期徒刑　用1／10電力助虛擬挖礦企業

港府禁日本10縣水產品「無放寬時間表」　將公布輻射檢測結果

瘋傳華為將「3.2萬名科學家移籍」　公司闢謠：無中生有

南非高規格接待習近平　兩國簽訂25合作文件「深化一帶一路」

洛陽現白色「不明物體」從天而降　防護服員警交管封路團團包圍

幫7月寶寶洗澡「癲癇突發作」！媽昏迷15分鐘…醒來發現孩子已溺死

日本將排放核廢水　北京召見日大使抗議：將採取必要措施

好大一片蛋！台南便當「炸雞腿+排骨」佛心塞爆　價格驚呆全場

因應北韓飛彈空襲威脅！　南韓「時隔6年」再度實施全國防空演習

民調支持度勝高嘉瑜、吳欣岱　李彥秀：1對1或三腳督我都有信心

《假面女郎》6殘酷金句：我的夢想是成為大家都喜歡的人

賴清德民調再破四成！　綠黨團點2關鍵：持續朝過半目標努力

狗狗嘴叼「破娃娃」街上遊蕩　鄰居不捨：飼主離世前每天一起散步

伊能靜突收「超巨大花束」！　揭夫妻對話：有問題，還是撞腦袋了？

緬北詐騙吸收「員工」身份再變化　「外語流利」留學生成鎖定目標

南投有新飯店了！山林間的夢幻城堡　試營運「雙人只要1319元」爽住

「福島核廢水」明天入海　學者：食用海鮮無明顯風險

勇青蛙半個身體被吃掉　「雙腳卡門框」纏鬥樹蛇

大陸熱門新聞

微創手術割到血管！10歲女童全身血液流乾腦死

大陸再宣布實彈演習！　福州連2天炮兵實彈射擊

女友七夕前狂吻10分鐘！他「耳膜破裂」送急診

魚王拍出120萬！神秘買家下秒當場放生

《好聲音》導師出場費曝光　最貴的是他

隋煬帝陵遺址即將開放 「覆斗型」保護設施被稱為「落地的皇冠」

洗髮精50多隻蟲卵…她曝1關鍵點：苦主恐一票人

仁愛礁又起衝突！陸海警局：菲律賓4船闖入

幫寶寶洗澡癲癇突發作！媽昏迷15分鐘醒來見心碎一幕

陸房企爆雷沒完　未來1年到期債至少4.2兆

失傳2000餘年的「扁鵲醫書」修復116枚簡牘 藥方至今仍能使用

洛陽現白色「不明物體」從天而降 防護服員警交管封路團團包圍

中美洲議會取消台灣觀察員地位　國台辦：正確決定

地鐵男撞到人　狂唸對不起10分鐘逼走女乘客

更多熱門

相關新聞

狗闖民宅休息！還要警察姐姐抱抱

狗闖民宅休息！還要警察姐姐抱抱

台中市西屯區一間機車行突然出現一隻米克斯，狗狗還熟門熟路直接上二樓趴著休息，老闆怎麼叫牠牠都不下來，這下求助警察幫忙。轄區第六分局永福派出所員警抵達後，不確定狗狗是否會咬人，於是先陪牠說話談心、摸摸頭降低戒心，最後成功抱下來送去動物醫院掃瞄晶片，也順利幫牠找到主人。

高雄單車男路口違停遭攔查　被通緝身分曝

高雄單車男路口違停遭攔查　被通緝身分曝

陸動畫片《長安三萬里》劇情惹議 李白杜甫初相遇「時空錯置」

陸動畫片《長安三萬里》劇情惹議 李白杜甫初相遇「時空錯置」

東富公路橋梁護欄維修　8/17起交管

東富公路橋梁護欄維修　8/17起交管

單身女墜入愛情陷阱　警擋車苦勸2hrs不領情

單身女墜入愛情陷阱　警擋車苦勸2hrs不領情

關鍵字：

不明物體洛陽員警交管氯化銨鹽酸

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

「處暑」6生肖有極強好運

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

富豪婚禮自爆被綠　酸新娘淫亂多人

2飲料當水喝　他被迫截肢保命

領10萬竟有59張假鈔！銀行遭冤枉　合庫回應了

王陽明認了「沒吵一定是在騙人」！

超流行「1穿搭」讓妹子集體崩潰：脫到剩內衣

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面