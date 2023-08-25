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北回化學公司捐贈巡邏警車　提升警方打擊犯罪效能

▲▼ 北回化學股份有限公司陳芳斌董事長捐贈民雄分局警車一台 。（圖／民雄分局提供）

▲▼ 北回化學股份有限公司陳芳斌董事長捐贈民雄分局警車一台 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導


北回化學股份有限公司陳芳斌董事長本於「取之於社會、用之於社會」的精神，日前捐贈民雄分局北斗派出所巡邏車輛1部，希望幫助員警提高機動力，有效打擊犯罪；為表達感謝，民雄分局於北斗派出所前廣場搭帳篷舉辦捐贈儀式，並邀請嘉義縣縣議員黃啟豪、嘉義縣警察局林宏儒局長率公關科長、後勤科長及民雄分局員警觀禮，場面相當熱絡、隆重。

▲▼ 北回化學股份有限公司陳芳斌董事長捐贈民雄分局警車一台 。（圖／民雄分局提供）


捐贈儀式由陳董事長致贈巡邏車及車鑰匙予民雄分局。為感謝北回化學公司熱心公益，由分局長莊思神回贈巡邏車模型作為紀念品，以象徵新贈巡邏車加入分局維護治安的行列。

▲▼ 北回化學股份有限公司陳芳斌董事長捐贈民雄分局警車一台 。（圖／民雄分局提供）


民雄分局長莊思神表示，感謝北回化學公司對社會公益與建置警用裝備的大力支持，有了這輛巡邏車，將讓同仁執勤更加順暢，治安績效更好。在經濟不景氣，企業都緊縮支出之際，陳董事長義行更讓人敬佩，期望各界也都關心治安問題。對於陳董事長以具體行動支持警用車輛換新，不僅能挹注警方在打擊犯罪、維護社會治安的能量，亦能保障執勤同仁安全，為警民在治安維護的合作上奠定一大基石。


北回化學公司陳芳斌董事長表示，北回化學公司向來本著資源共享，以及「取之社會，用之於社會」精神，來奉獻國家社會，希望增添新裝備後，警方對治安工作能精益求精，好上加好，達成轄區民眾的期待。

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關鍵字：

北回化學股份有限公司陳芳斌

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