化學公司大老闆挺警職　捐完巡邏車再捐警用機車

▲嘉縣北回化學公司捐贈縣警局大型重機。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄工業區「北回化學股份有限公司」董事長陳芳斌，平時熱心公益且積極支持警政，更擔任嘉義縣警察局交通義勇警察大隊大隊長，有感警方維護交通秩序辛勞，以及提升執勤機動力的需要，29日慷慨捐贈兩部日本原裝進口的山葉YAMAHA TRACER 900 GT警用大型重機，提供嘉義縣交通警察隊編派勤務使用，警察局特別舉辦捐贈儀式，並由警察局局長廖訓誠回贈兩部同廠牌警用大型重機1：12仿真模型。

廖訓誠表示，「北回化學股份有限公司」深耕嘉義25年，主要生產瞬間接著劑、醫療用膠水…等產品，並與各大知名品牌合作，積極研發相關產品，品質深獲市場好評，全球市佔率達30%(全球第2大接著劑大廠)。

陳芳斌平日熱心公益，回饋鄉里不遺餘力，自100年起每年義助縣警局辦理義交組訓及捐助嘉義縣警局「愛心急難救助會」，提供民生物品及慰問金濟助地方家庭驟遭急難、貧病、孤苦無依、老弱婦孺之民眾，發揮大愛，深獲好評。陳董事長早於107年曾捐贈巡邏車1部予民雄分局，本次再次捐贈性能優異的警用大型重機兩部，有了精良的裝備，就能有效提升犯罪打擊、維護交通治安之能量，讓警方維護交通安全工作上更添利器。

陳芳斌董事長表示，自己是嘉義子弟，回到家鄉設廠以來，承蒙地方各界鄉親的愛護與支持，公司營運均能順利圓滿，而「取之於社會，用之於社會」是企業的良心與責任，能夠協助地方治安、交通維護工作，為鄉里營造更宜居的生活環境貢獻己力，是極其榮幸與欣慰的一件事，除了本次捐贈警用大型重機，未來亦將持續協助警局相關應勤裝備上的需求，也再次謙虛表示希望藉此發揮拋磚引玉的效果，使更多在地資源能做為公部門強而有力的後盾，讓嘉義更美好。