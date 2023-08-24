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社會 社會焦點 保障人權

桃園女誤信高報酬投資被騙159萬　警約加碼面交300萬緝獲車手

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局日前接獲錢姓婦人報案指稱，7月間在臉書看到「高報酬投資」廣告訊息，不明究裡加Line群組後竟掉投資股票陷阱，先後被騙投資159萬元，對方還要她加碼投資300萬元即可領回獲利，她直覺被騙報警；中壢警方請其配合詐團面交款項，昨（23）日晚間在中壢區某生鮮超市前面交，當場查獲越南籍團姓移工與偽造證券公司證件和手機等證物，訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市中壢區錢姓婦人日前向中壢警方報案，聲稱遭詐騙集團騙取投資159萬元，昨晚相約面交300萬元加碼投資款，警方當場查扣偽造證券公司證件、手機等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園錢姓婦人遭詐騙集團騙取投資159萬元，昨晚相約面交300萬元加碼投資款，遭警方當場查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，自強派出所日前接獲63歲錢姓婦人報案，聲稱7月間在臉書上看到「高報酬」投資網站廣告，心動下加入詐騙集團LINE群組後，後來在詐團所謂投資分析師建議陸續匯款，至今已經匯出159萬元，過程中詐團不斷恭喜她投資獲利，她想要領出投資獲利，詐團強調只能選擇部分出金，或是再加碼投資後才能領取獲利，雙方約定昨晚7時許在中壢區某大型生鮮超市前面交300萬元加碼投資款。

▲中壢警方昨晚在某生鮮超市前，當場查獲越南集團姓車手到案，並起出偽造投顧公司證件等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方昨晚在某生鮮超市前，當場查獲越南籍團姓車手到案，並起出偽造投顧公司證件等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方告訴錢姓婦人依約前往面交款項，但款項則改用玩具鈔票，員警則偽裝路人在現場守候埋伏，見詐團車手到場完成面交欲離開生鮮超市時，一擁而上當場人贓俱獲，員警查出，這名車手竟是來台2年24歲越南籍團姓移工，警方現場查扣作案用手機、多家投顧公司偽造證件、收據等證物，訊後依詐欺罪嫌移送桃檢偵辦，並循線追查幕後詐團上線人員到案。

▲中壢警方昨晚查獲越南集團姓車手到案，偵訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方昨晚查獲越南籍團姓車手到案，偵訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方呼籲，網路上多數投資廣告都是詐騙集團放置，經常利用股市名人或真實投顧公司拍攝影片充當廣告，目的就是要民眾加LINE群組內，以「短期投資高報酬、高獲利」再對投資人騙取匯款投資，達到詐騙目的，投資前一定要再三確認，以免受騙上當。

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