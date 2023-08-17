疫後兩岸脫鉤是風險　左正東：誰先廢除限制性旅行措施，可得民心

▲台灣大學政治系教授左正東。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／成都報導

「2023年兩岸關係研討會」今（17）日在四川成都舉行，台灣大學政治系教授左正東發表主題演講時指出，疫情後全球呈現復甦，兩岸在經濟、社會、人員往來卻呈脫鉤趨，這是一個風險。他呼籲，要讓兩岸走出脫鉤的危險，關鍵是人員的移動，誰率先廢除限制性的旅行措施，誰就能贏得兩岸人民的尊敬信賴，贏得兩岸的民心。

左正東首先指出，全球化逐漸的回溫，兩岸經濟社會互動走到脫鈎的邊緣。他舉例，「逆全球化」短暫在2020年出現，到了2022年全球貿易已經回到疫情前還高10%；人員移動恢復的比較慢，到2020年回到疫情前的63%，甚至到了2023年的第一季，全球的人員移動達到疫情前的80%，全球的國際旅客有2.35億。

反觀兩岸現況？左正東指出，剛好和疫情下的逆全球化呈現相反趨勢，也可稱之為脫節。兩岸的貨品貿易，事實上在疫情第一年上升13％，第二年甚至上升了26％，可是今年迄今兩岸貿易衰退了26％，呈現出「先升後降」。

「兩岸貿易另外一個奇特的現象，就是以往兩岸貿易是由投資拉動的，今年好不容易台灣對大陸的投資上升了6％，到7月底為止，依然沒有改變貿易衰退的結構」，左正東表示，「所以說，是否過去這種以投資拉動的貿易，現在也發生了質變，這個還值得我們去觀察。」

左正東進一步說，兩岸之間經濟社會的脫鉤最為顯著、也最讓人憂心的，就是人員的流動。據台灣統計，在疫情前一年，從台灣到大陸工作的人數大約是40萬左右，到了2021年降到16萬人，比過去只有一半都不到，其中特別是年輕階層衰退的最嚴重，大概是15到24歲衰退45％。

左正東表示，此外就是到大陸觀光的台灣旅客，疫情前一年多達404萬人，疫情期間2022年降到16萬人，今年解封之後也上升了。台灣第二大的旅遊目的地就是中國大陸，但是上半年只有40萬人。「相較於台灣旅客赴日本旅遊，今年上半年將近179萬人，兩者規模差距很大。疫情前，台灣民眾赴大陸、日本旅遊的人數，都超過400萬。」

▲左正東呼籲兩岸誰先廢除限制性的措施，就能贏得兩岸民心和尊敬信賴。（圖／CFP）

左正東繼續舉例，大陸民眾到台灣的交流專業，過去一年有9萬人，今年上半年只有800多人，商務交流過去有10萬人，今年上半年還不到1萬人。另外，大陸學生疫情前超過1萬人，現在剩下3000多人。大陸觀光客到台灣目前是0。「兩岸經濟社會脫鈎是非常令人憂心的現象，對兩岸帶來的影響，已經不只是一個風險，而是一個巨大的危險。」

「中共總書記習近平曾說，兩岸要追求心靈契合的和平統一。」左正東表示，必然需要創造一個兩岸民眾相互往來、建立起綿密的人際網路，這樣才能讓彼此建立相容的社會和價值。「如果兩岸無法相互往來，想創造和平統一的社會條件，會越來越困難。」

左正東進一步說，「兩岸大陸觀光客、學生在台灣越多，兩岸之間越不可能發生戰爭。反之，兩岸發生戰爭的機會更高，要讓兩岸走出脫鈎的危險，關鍵是人員的移動，一方面是先現在兩岸最大的交流赤字，另外一方面，人員移動也會帶動服務貿易成長，而全球的趨勢都是服務貿易的成長動能，比貨品貿易的動能還要強。」

左正東分析，人員移動其實不是只受到物質誘因的影響，還受到文化、政治認同和其他非物質誘因的影響，「因此要擴大兩岸人民的相互往來，兩岸都應該提供透明穩定和不歧視的法律環境，讓兩岸民眾瞭解來往兩岸應該遵守的規則，就不用害怕參與交流。同時要盡可能的避免法律戰，不要讓法律處在不穩定的情況。另外也不應該造成歧視，因為歧視下的法律無法讓人員往來，帶來民間和解的效果。」

最後，左正東呼籲，兩岸互動應創造正向的行動、帶來正向的循環，改變原本的惡意，如此才能進入善意螺旋，「正向行動的第一步，就是廢除兩岸在疫情期間所設置的限制性的措施，誰率先廢除限制性的措施，誰就能贏得兩岸人民的尊敬信賴，贏得兩岸的民心。」

