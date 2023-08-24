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台灣國防預算創新高是挑釁？　陸周邊「日澳韓印星菲」預算一次看

▲▼漢光39號演習實軍操演。（圖／翻攝國防部發言人臉書）

▲漢光39號演習實軍操演。（資料照／翻攝國防部發言人臉書）

記者陶本和／台北報導

台灣明年的國防總體預算，包括基金與特別預算，將達到6,068億元，創下歷史新高，占GDP比率也可望達到2.5%。這被國內部分人士指控，是對中國的一種挑釁，不過攤開周邊國家的國防預算，包括日本、澳洲、南韓、印度、新加坡與菲律賓等6國，國防預算都有增長趨勢。

台灣的國防預算近年來持續增加，相較於2016年的3,596億元，明年度國防總體預算，包括基金與特別預算，將達到6,068億元，創下歷史新高，占GDP比率也可望達到2.5%。不過，這也引起國內部分人士質疑，此舉是否在向中國挑釁？

對此，總統府副秘書長黃重諺受訪時表示，如果這樣子是挑釁的話，那麼日本國防預算增加也是挑釁，甚至創新高，而南韓也是挑釁，預算增加看起來也會創新高，菲律賓也會挑釁，印太地區到印度，國防預算都有增加。

根據公開資料顯示，中國周邊國家，這幾年的國防預算都創新高，日本防衛省公布 2024 年度的防衛預算申請草案，草案總額達 7 兆 7380 圓 （約 1 兆 7278 億新台幣），創史上新高，比 2023 年度的申請金額 6.82 兆圓 增加近 1 兆圓。

澳洲日前也公布明年國防預算，高達525.88 億澳元(約新臺幣 1.09 兆元)， 首度突破 500 億澳元大關，且達國內生產毛額（GDP）2.04%，10 年後並可望增至2.3%。

南韓方面，敲定 2023 年預算案，其中國防預算較今年度原預算增加 4.6%。南韓國防部表示，考量安全局勢日益嚴峻，政府決定增加對國防投資 預算，57 兆 1268 億韓元（約新台幣 1 兆 3602 億元）。

新加玻部分，國防部今年的預算達到近 180 億元(約 4230 億台幣)，比 2022 財政年度高出 5.6%；而菲律賓國防部，2023 年國防預算金額 42 億美元(約新臺幣 1355億元)，相較 2022 年也增長9%。

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