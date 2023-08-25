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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美中控管賴清德局面已形成　郭正亮憂：再斷交總統恐無法訪美

▲▼副總統賴清德出使巴拉圭訪團抵達紐約，出席僑宴 致詞。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者詹宜庭／台北報導

中美洲議會（PARLACEN）21日通過取消我方立法院常駐觀察員地位，並批准將中國納為觀察員。對此，前立委郭正亮24日表示，美中控管民進黨總統參選人賴清德的局面已經形成，不僅東部戰區對台演習，中美洲議會也通過尼加拉瓜黨團提出的「排我納中」案，質疑「若未來嚴重到中美洲的瓜地馬拉、南美洲巴拉圭也斷交，未來台灣領導人怎麼去美國？」

郭正亮在節目《亮劍台灣》中提及，總統不能專訪美國，只能過境美國。他質疑，若未來嚴重到中美洲的瓜地馬拉、南美洲巴拉圭也斷交的時候，未來台灣領導人怎麼去美國？美國面對中美洲議會把台灣踢出去，只有兩個參議員出來抗議，有聽到美國總統拜登（Joe Biden）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的聲音嗎？

郭正亮批評，賴清德訪美被美國壓低了規格，回來台灣之後，中國大陸一點也不客氣，不僅東部戰區對台演習，中美洲議會也通過尼加拉瓜黨團提出的「排我納中」案，接下來還要部分終止ECFA給予台灣產品的關稅優惠，「一點都不手軟」。而美國沒有抗議，還是繼續維持11月2023亞太經濟合作會議(APEC)促成拜登與習近平會面。

「這就是美中控管賴清德的局面形成。」郭正亮說，2024總統大選，對國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲是非常有利的氛圍，因為美中控管賴清德的局面已經提前形成了，中國大陸認為賴清德當選的機率非常高，所以就出手了。

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