「侯友宜訪美團隊太強了」　前大使揭內幕：比蕭美琴強了不知多少倍

▲侯友宜。（圖／記者黃克翔攝）



記者詹宜庭／台北報導

新北市長侯友宜日前宣布，將在9月14日展開為期8天的訪美行程，預計造訪紐約、華府、舊金山等城市。對此，我國資深外交官、前駐紐大使介文汲表示，侯友宜這次訪美團隊都是識途老馬、華府通，是真正懂外交而不是沒有實戰經驗的，不僅了解華府的政治生態、政治文化、人脈很熟，更直言「比駐美大使蕭美琴現在的團隊，強了不知道多少倍。」

介文汲昨日在節目《盧秀芳辣晚報》中指出，他對侯友宜去美國超級有信心，涉外工作最重要的就是安排工作的團隊強不強，並非個人的因素。他說，團隊很重要，他知道國民黨的外交團隊是空前地強，國民黨副主席夏立言是主導，還有駐美代表黃介正，以及前外交部北美司長在負責，他們都是識途老馬，真正懂外交，不是沒有實戰經驗的。

「這幾個主其事的都是實戰經驗，而且都是華府通。」介文汲提及，夏立言也是在華府做過政治組組長的，他們太了解華府的政治生態、政治文化，而且人脈很熟，這個團隊比蕭美琴現在的團隊，強了不知道多少倍。

因此，介文汲強調，侯友宜一定要訪美，和美國人面對面溝通一下，對他而言也是增加信心，對美方來說也是對他們的重視，這個是必須要去的。此外，他也認為，有這麼好的一個團隊幫侯友宜打理一切，他如果不去太可惜，因為這個團隊太強了，「國民黨難得有這麼強的外交團隊，我在這邊可以掛保證！」