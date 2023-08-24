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社會 社會焦點 保障人權

竊賊凌晨闖工地偷電纜變賣　進摩鐵剛要補眠...警馬上登門抓人

▲桃園市林姓男子前天凌晨潛入桃園區某工地竊取近百公尺電纜線，收工後將工具袋等放入電梯返回租屋處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子前天凌晨潛入桃園區某工地竊取近百公尺電纜線，收工後將工具袋等放入電梯返回租屋處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區某工地前天開工時察覺機具無法運作，仔細檢查才發現電纜線都被剪斷，業者氣得報警處理，桃園警分局透過監視系統鎖定林姓男子涉有重嫌，昨（23）日近午時發現林在轄區某旅館投宿，員警到場埋伏，確認其在房間內登門突檢，果然發現睡眼惺忪的林男應門，當場查獲其作案用工具一批等證物；林男坦承行竊電纜線，才將贓物交給友人處理，分得2萬餘元，還來不及花就被查獲，警方依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦，並追查其他共犯到案。

桃園警方指出，桃園區某工地人員前天上午發現工地機具無法運作，檢查後才發現原本安裝之電纜線被竊取，長度則有近百公尺，立即向附近的埔子派出所報案，警方調閱監視系統查出，一名男子於前日凌晨4時許進入工地，剪斷電纜線裝入隨身行李袋搬走。

▲桃園市林姓男子前天凌晨潛入桃園區某工地竊取近百公尺電纜線，得手後再桃園區某商旅住宿，警方登門查訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子前天凌晨潛入桃園區某工地竊取近百公尺電纜線，得手後再桃園區某商旅住宿，警方登門查訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方積極追查，查出該名竊嫌騎乘機車懸掛已失竊車牌，員警經過比對、過濾，鎖定48歲林姓男子涉有重嫌，但林男居無定所且行蹤不定，員警掌握林男於昨（23）日上午11時許投宿在轄區某商旅內，立即在周邊埋守守候，經過過數小時後研判已熟睡，員警立即登門查訪，林男睡眼惺忪開門，開門後見員站在門口當場傻眼，警方取出電梯監視畫面等事證，林男坦承犯案。

桃園警方偵訊時，林男坦承自己機車懸掛上已通報遺失機車車牌，再到選定的工地竊取電纜線，得手後交給一名姓名不詳朋友處理，昨天分到2萬餘元贓款，他僅負責行竊，其他都不知道，員警訊後依竊盜罪嫌函送桃檢偵辦，並持續追查其他共犯與銷贓管道。

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